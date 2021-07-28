夏天換床墊最涼！冰晶涼感床墊1890元起　可水洗還能帶去露營用

文／C編

夏季到來，不只是要開冷氣，床具也要跟著更換成涼感的款式，睡起來才夠舒適，「Her和她」推出「日本藤田-冰晶涼感透氣水洗床墊-1.2 CM」，可以放在床上當作涼感墊使用，也可以直接放在地板上當作涼感蓆，非常方便又實用。

▲日本藤田-冰晶涼感透氣水洗床墊-1.2 CM，單人原價6500元、特價1890元；雙人原價8000元、特價2490元；加大原價9500元、特價2990元。點我購買。

夏天的晚上氣溫仍高，但冷氣或電扇開整晚卻又太冷，還是不夠舒適，從床墊下手是好方法，過去使用涼蓆，表面較硬無彈性，很多人睡不習慣，涼感床墊成為最佳選擇。

▲水洗床墊外出露營也可以使用。（圖／pexels）

這款冰晶床墊擁有5大功能，紗表布親膚柔軟，可以達到瞬間涼感的效果、特殊的V形結構設計舒適又透氣、回彈力佳，不易塌陷，可水洗的材質，非常快速方便，能捲起收納，也方便攜帶，適合露營時使用，涼感與舒適並行，才能真的一睡上癮，這款床墊厚度12mm，具有一定的支撐力，讓睡眠更穩定。

▲日本藤田-冰晶涼感透氣水洗床墊-1.2 CM，單人原價6500元、特價1890元；雙人原價8000元、特價2490元；加大原價9500元、特價2990元。點我購買。



「Her和她」推出「日本藤田-冰晶涼感透氣水洗床墊-1.2 CM」，有單人、雙人和加大3種尺寸，每一款價格都不同，讓每個人都可以找到最適合床鋪的床墊。