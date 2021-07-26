星巴克「那不勒斯星冰樂」漸層絕美！　7／28上市還有銷魂提拉米蘇

▲星巴克宣布配合地方政府，部分門市將開放內用。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克宣布7／27起門市內用「解封」，配合縣市政府規定提供內用位與洗手間服務，也預告7／28即將上市的星冰樂飲品，宛如甜點擁有超美搭配漸層，結合草莓、香草與巧克力3大經典口味，讓剛邁入疫情二級、準備跨入新生活型態的民眾們，好好療癒一下。

▲星巴克夏季飲品「那不勒斯星冰樂」，售價145元起。（圖／業者提供，以下同）

繼深法式草莓泡芙風味星冰樂及巧克力泡芙風味星冰樂後，接力登場的是超有顏值的「那不勒斯星冰樂」，起源於義大利那不勒斯經典的冰淇淋甜品，也是美國最受歡迎的懷舊甜點之一，元素包括酸甜草莓、芳香香草、濃醇巧克力的口味，全部濃縮在同一杯星冰樂中，加上漸層超夢幻的外表，馬上從視覺開始療癒啊！

▲松露巧克力風味冷萃咖啡與氮氣冷萃咖啡，售價135元起。

「那不勒斯星冰樂」預計從7／28上市，同時間還推出多款甜點，要好好療癒悶了2個月的消費者們，包括芋泥波士頓派與芋泥布丁、可麗露、瑪德蓮，連一向超受歡迎的提拉米蘇也現身，口感延續滑順奶香外，還多了酒香的成熟風味，是一款大人味甜品。

▲提拉米蘇售價125元；可麗露售價125元，可麗露預計8／13上市。

►星巴克7／27起開放內用！ 全台連鎖咖啡「店內喝懶人包」



►【不斷更新】新光三越7／27起調回營業時間 百貨二級延長服務懶人包