雅頓最熱賣的「綠茶香水」一瓶不到450元　送禮、自用都好划算

文／C編

夏季噴點清新的香水，令人心曠神怡，「Her和她」推出「Arden 雅頓經典淡香水100ML 4款香味任選2入」，原價1500元、特價899元，相當於一瓶450元，超級划算的價格，買來自用或是送人都適合。

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▲雅頓經典淡香水100ML 4款香味任選2入，原價1500元、特價899元，點我購買。



雅頓綠茶櫻花淡香水 100ml

以源自於日本櫻花為創作靈感，增添淡雅傾心的柔美元素，將細緻唯美且輕柔的櫻花加入了綠茶的世界，精緻的花香與柑橘基調揉合綠茶香，呈現清新又優雅迷人的女人味。

綠茶薰衣草香水 100ml

將薰衣草加入綠茶，為香氛注入了一種無憂無慮的放鬆心情，綠茶清新也因此更加耀眼，一掃對於香水的想像，當天然的薰衣草香氣喚醒你的嗅覺時，就如同身處在一片紫色花海，讓妳擁有享受大自然中的美好事物的特權。

向日葵小清新淡香水 100ml

向日葵溫暖的金黃色讓人想起和煦的陽光，榮登果香類熱門香水，春夏季節都適用，自然清新就像是躺在一整片的向日葵田裡，讓人心曠神怡。

向日葵晨光花園女性淡香水 100ml

與眾不同的香息具有一種神奇的力量，充滿健康爽朗的印象，向日葵溫暖的金黃色讓人想起和煦的陽光，以清新、更現代的香氣重新演繹，喜歡向日葵千萬不要錯過。

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▲Arden 雅頓 經典淡香水 100ML 4款香味任選2入，原價1500元、特價899元，點我購買。

