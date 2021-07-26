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別讓人第一眼就認定「妳好老！」　4招眼部按摩手技必學會

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記者李薇／綜合報導

人與人對看的時候，第一眼都是注意對方的眼睛，加上眼周肌膚薄又細緻，很容易出現紋路，就會容易顯老，因此一定要顧好眼周肌膚，才能讓眼睛明亮有神，資生堂怡麗絲爾就推薦四大按摩手技，幫助眼周恢復明亮細緻。

1.點：於防曬效果的保養品之後，取米粒大小份量，分散3小點於眼周下方。

2.抹：將凝膠質地一抹，順著頰骨向上延展推勻。

3.提：眼尾處加強，以手指做W型上下提拉按摩推勻。

4.重複：同樣份量、同樣步驟，於眼周下方再來一次！

【推薦單品】

▲眼霜。（圖／品牌提供）

資生堂 怡麗絲爾彈潤超抗皺眼部遮瑕精華

滑順輕盈凝膠質地，光線折射粉末修飾瑕疵，保養精華柔和撫平細紋，喚醒失去活力的眼尾線條。裡面添加高純度維他命A、自然遮飾薄膜技術，可以幫助肌膚彈潤保水、Q彈柔軟，一抹隱藏紋路黑眼圈。

▲眼霜。（圖／品牌提供）

簡單 極效緊緻睛華

法國紅藻褐藻萃取，改善眼周問題，提供即時長效保濕維持眼部肌膚活力，揮別眼周粗糙無光，改善細微紋理達緊膚作用，眼部肌膚疲勞、眼周乾燥、細紋黯沉，搭配指腹輕柔按摩使眼周肌晶瑩舒緩。

▲眼霜。（圖／品牌提供）

Senka專科 保濕修護眼霜

高滲透力的滋潤感，長時間持續鎖水保濕，添加蜂王乳精華，滋潤眼周肌膚、撫平細紋 加倍肌膚深層保濕，分子細微好吸收，不怕亂長小東西。

▲眼霜。（圖／品牌提供）

東森自然美 電眼修修發光全效眼霜

功效複合性乳霜及添加三重亮白成份，修護黯沉肌同時延緩老化，可以搭配按摩手技幫助肌膚注入滋養成分，質地清爽，可全臉使用，幫助撫平細紋。

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關鍵字：

眼霜, 東森自然美, 資生堂, 專科, 簡單

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