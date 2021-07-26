衝這波！國際唇膏日M.A.C買千送千、植村秀下殺7.29折

▲各大彩妝品牌祭出唇膏優惠活動。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

誰說戴口罩不能擦唇膏，塗上漂亮的唇色，絕對是出門前的美麗儀式，即便別人看不到，簡單就能讓好心情破表。國際唇膏日7/29即將到來，不少彩妝品牌推出特別優惠，最近若有購入唇膏計畫，不妨衝這波！

M.A.C

為迎接國際唇膏日到來，即日起至8/1止，凡於全台M.A.C專櫃、官網旗艦店消費滿1,000元，即可免費獲得「微整級豐翹唇彩–性感唇力豐唇釉」正貨乙支（價值1,000元、不挑色），數量有限，送完為止。



植村秀

7/29-7/30凡於植村秀官網選購任一件唇彩商品即贈送「極保濕輕感防護乳7ML」一份，一次選購兩支以上唇彩，更可直接享有「7.29折」超殺優惠價格。同時段於植村秀百貨專櫃與MOMO線上旗艦店購買任一件唇彩商品，則可獲贈「迷你唇膏+時尚鐵盒」乙份，數量有限，送完為止。

NARS

7/26-8/1限定期間內，凡至NARS專櫃、線上旗艦店消費滿2,500元（含NARS惹火唇膏），即贈迷你唇彩組/驚綺絨彩筆/激情過後嫩唇膏任一(不挑色)。7/29當日則祭出NARS線上旗艦店限定，購買NARS惹火唇膏，輸入「NARS惹火」，再贈驚綺絨彩筆正貨一支 (不挑色)。

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