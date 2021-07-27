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比星座更準！從「出生日期」看真實個性，10號好勝心強、29號易受騙

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▲▼比星座更準！從「出生日期」看真實個性 。（圖／翻攝自FB）

▲從出生日期看個性，比星座更精準。（圖／翻攝自FB/jtbc drama）

編輯/ Lily

不少人喜歡用星座將人分門別類，但是將所有人分成12星座可能有失精準，日前網路上流傳從出生日期看真實個性，看過的人都準！快來看看你屬於哪一類吧！

出生日期：1.10.19.28

→不服輸、好勝心強

這幾天出生的人，喜歡表現又不服輸，這股拚勁讓他們在工作上都有很好的發展機會，但是處理感情卻也因過於強勢，常容易忽略另一半感受，吃不少苦頭。

▲▼比星座更準！從「出生日期」看真實個性 。（圖／翻攝自FB）

出生日期：2.11.20.29

→單純個性容易受傷

個性天真善良，很容易相信別人，甚至有時被身邊的人利用都不知，很容易誤把對方當作知心好友。

出生日期：3.12.21.30

→懂得享受生活

很可以自得其樂，享受生活，也因為個性開朗樂觀，結交不少好朋友，但因為討厭複雜人際關係，看似和大家都很好，其實防備心很高。

▲▼比星座更準！從「出生日期」看真實個性 。（圖／翻攝自FB）

出生日期：4.13.22.31

→清楚自己的底線

個性決斷且很有自己的原則，常被身邊的人提點要懂得人情世故，但也因為黑白分明，只要有人踩到你的底線，就算是身邊親近的人也不能忍。

出生日期：5.14.23

→隱藏真實個性

個性處事正面積極，是朋友眼中的開心果，你總喜歡表現好的一面給外人，其實內心很脆弱，心中有一塊淨土不想被他人碰觸，和大家總保持適當的距離。

▲▼比星座更準！從「出生日期」看真實個性 。（圖／翻攝自FB）

出生日期：6.15.24

→渴望他人認同

內心深處缺乏自信，做任何事情都希望身邊朋友認同和重視，有時候因為太想要拓展交友圈，導致忽略身邊最重要的人。

出生日期 ：7.16.25

→非常獨立

個性獨立，不喜歡依賴他人，一個人也能自得其樂完成許多事情，交友方面較慢熟，如果別人過於主動，你會覺得有點反感不自在。

▲▼比星座更準！從「出生日期」看真實個性 。（圖／翻攝自FB）

出生日期：8.17.26 

→直腸子個性

為人爽快很好相處，但如果不小心踩到你的底線，你變臉也相當快，不過通常對事不對人，脾氣來得快也去得快，討厭虛偽，喜歡直來直往。

出生日期 ：9.18 .27

→不容易表露感情

不熟的人都以為你不好親近，但是只要和你熟悉，便知道你對朋友都交付真心，只要是認定的好友，你就會毫不保留的付出。

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關鍵字：

出生日期, 個性, 星座

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