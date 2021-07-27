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最會搞曖昧的3大星座男！雙魚不忍拒絕、Top 1讓人想不到

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▲▼ 最會搞曖昧3星座男。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvndrama.official

大多數戀愛過程裡，在還沒正式成為情侶前，總是會先經過一陣曖昧期，那種若有似無的甜蜜是許多人最享受的階段，但如果曖昧期過長，又會變成歹戲拖棚的惡夢。偏偏以下3個星座男不走直球路線，天生就喜歡搞曖昧，有的是怕受傷而不敢說清楚，也有的就是單純喜歡挑逗人的樂趣。

▲▼ 最會搞曖昧3星座男。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：雙魚座

天性浪漫的雙魚座是最崇尚柏拉圖式愛情的星座，和雙魚男接觸和約會的初期，對女生來說很煎熬，因為他們不喜歡直接說清楚喜不喜歡你，卻喜歡跟你說到一些關於生命的意義或是內心深處的議題，對於你偶爾的小要求也會盡量達成，滿足你，讓你覺得自己有希望，而投入更多感情。但其實他們對誰都這樣，看似體貼周到的對待，只是雙魚男的一貫做法，因為他們不忍心拒絕你。

▲▼ 最會搞曖昧3星座男。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：雙子座

擅長社交的雙子座一直都是情場高手代表，尤其雙子男也是很擅長搞曖昧的星座男，而他們的曖昧跟溫柔體貼的巨蟹男不一樣，他們喜歡調戲、挑逗對方，更厲害的是，他們可以同時跟很多人搞曖昧，周旋在各個對象之間。但雙子座喜歡追求新奇新鮮的特質，也讓他們常常對人忽冷忽熱的，可能昨天還跟你調情，今天卻突然又不理你了。

▲▼ 最會搞曖昧3星座男。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：巨蟹座

雖說巨蟹座在大家印象中是愛家的星座，但巨蟹男意外地卻很會搞曖昧，曖昧指數可說是滿分。巨蟹男通常是很貼心的，而當他們覺得你不錯，想進一步了解你時，就會開始時常找你聊天，關心你的飲食、生活起居，生活大小事他全都可以為你做，但就是不開口說明白，讓人看不懂、猜不透。但其實巨蟹男這麼愛搞曖昧全是因為害怕受傷，擔心太過直接受到拒絕，而採取有意無意地試探，直到他們非常有把握，或是你忍不住先告白，他們才會打開天窗說亮話。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 曖昧, 搞曖昧, 雙魚, 雙子, 巨蟹

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