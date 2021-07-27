說・流行／極簡女王Phoebe Philo重回戰場！細數從Chloe到CELINE的黃金功績

▲Phoebe Philo宣布即將帶著全新同名品牌回歸。（圖 / 翻攝IG@newphoebephilo)

記者王蓁蓁 / 台北報導

說到極簡風，除了Jil Sander外，被譽為極簡女王、帶領CELINE走向盛世的Phoebe Philo功不可沒，自2018年宣布卸下CELINE主理人身份，只要有品牌傳出換將，時尚迷們便引頸期盼她的上任消息。而近日終於證實了Phoebe Philo即將帶著全新同名品牌回歸，成了一大話題，Phoebe Philo究竟有何魅力，即便離開3年之久，依舊令時尚迷念念不忘？

令人著迷的Phoebe Philo’s CELINE

「CELINE的眾多設計當中，有許多也都是我自己會想入手的。」Phoebe Philo於2008年9月接下老牌CELINE，並在操刀的10年過程中從改變Logo開始，以極簡、低調的設計美學，在崇尚浮誇的時尚圈中帶領CELINE迎來盛世，也有人稱它為「黃金10年」。

▲Phoebe Philo主導下的CELINE以實穿、實用性為主軸。（圖 / 翻攝IG@oldcelinemarket)

CELINE與大多數品牌理念相同，環繞著女性的美，Phoebe Philo以自己的母親為出發——實穿、實用性成為了品牌主軸，女性時裝不僅限於紅毯或宴會等特定場合，兼具時髦同時、日常實搭的剪裁，以及歷久不衰、沒有所謂過季的設計，令CELINE漸漸成為現代時髦女性的衣櫃首選，相信當時入手的CELINE單品，直至今日穿搭出門也照舊迷人。

以童鞋起家的CELINE在由Phoebe Philo操刀之前，較廣為人知的是1997年至2004年，出任品牌設計師的Michael Kors，不同於大多數的精品，CELINE的經典或標誌性的設計較少、沒有聲名大噪的明星設計師，不過這點卻是Phoebe Philo欣然看見的，「我從未真正研究過其背後經典，我想、那並不重要，我就是期望它能呈現女性們的堅強，我認為採取不一樣的方法是值得的」。

CELINE在Phoebe Philo的主導下，收服了不少忠實的擁護者，隨著她的離開，這群粉絲們也以「Old Céline」來代指2008-2018年Phoebe Philo時期CELINE的經典作品，社群平台上更有許多專為保存其歷年作品而開設帳號，可以見得Phoebe Philo在時尚圈不容小覷的影響力。



IT BAG製造機

於倫敦的聖馬丁學院（Central Saint Martins）畢業沒多久，Phoebe Philo就被當時的同學Stella McCartney邀請，成為她在Chloé的夥伴，2001年Stella McCartney自立門戶創建個人品牌，Phoebe Philo則成為新任創意總監，為Chloé開創全新浪漫、飄逸極富女人味的美學，更在當時打造了燒遍全球的Paddington bag鎖頭包。

▲擔任CELINE創意總監10年間，Phoebe Philo不斷推出一顆又一顆的爆款包。（圖 / 翻攝IG@nanaouyang、@oldcelinemarket)

為陪伴家人，Phoebe Philo在Chloé聲勢日漸擴大時辭去創意總監一位，卻也在2008年接掌CELINE後，迎來她設計師生涯全新精彩篇章，擔任CELINE創意總監10年間，Phoebe Philo不斷推出一顆又一顆的爆款包，堪稱IT BAG製造機，從2010年早春出現的Luggage Bag囧包、直至今日每季依舊推出不同配色的Classic box Bag金釦方包，還有Belt Bag鯰魚包、Frame Bag通通都是夯到不行的斷貨款。

全新同名品牌PHOEBE PHILO

▲PHOEBE PHILO除延續過往的極簡風格外、永續環保也將會是品牌概念的主軸。（圖 / 翻攝IG@phoebephilodiary）

有了與CELINE的這段淵源，Phoebe Philo攜手前東家、精品集團龍頭LVMH，共同打造全新同名品牌PHOEBE PHILO，自2010年初傳出消息後，Phoebe Philo便已悄悄在倫敦創立了品牌工作室，直到今年7月Phoebe Philo終於正式發布聲明，讓期待已久的時尚迷們欣喜若狂，而LVMH也表示不會干涉PHOEBE PHILO品牌的管理方式，PHOEBE PHILO會由她本人全權主導，除了延續Phoebe Philo過往的極簡風格外、永續環保也將會是品牌概念的主軸。

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