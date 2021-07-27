星巴克解封首日直擊　熱門早餐時段僅一人內用

▲7／27降級後首個早晨，台中星巴克中港門市僅一人內用。（圖／Devin Chang授權提供，請勿轉載）

記者蔡惠如／綜合報導

今（7／27）進入全台防疫降級第一天，大部分縣市在有條件限制的情況下開放內用，5大連鎖咖啡也開始提供內用服務，《ET FASHION》直擊早上9點的星巴克台中中港門市，未出現疫情爆發前、早上就有不少民眾在店內悠閒吃早餐的景象，整間偌大的店內幾乎無人內用。

▲星巴克中港門市隔2個多月重新開放內用，店門口貼上防疫規定。（圖／Devin Chang授權提供，請勿轉載）

疫情趨緩，全台降至防疫二級，除雙北與宜蘭之外，其他縣市都開放睽違2個月的餐飲內用措施，昨（7／26）傍晚星巴克也正式宣布，依縣市政策開放內用，以往上午9點門市內吃早餐的來客就已經不少，會看到有人內用看書、工作，享受早餐悠閒，解封首日，偌大的店內僅有一桌有人坐下，其他民眾主要還是外帶，也有不少外送員來店取貨。

▲民眾主要還是外帶居多。（圖／Devin Chang授權提供，請勿轉載）

星巴克宣布雙北、宜蘭地區以外門市開放內用，台中中港店也做好防疫準備，除了把一半以上的桌椅撤出，每桌也僅留下一個座位，而且桌與桌間隔至少拉開1至2公尺，進店時除了掃實聯制、量測體溫與酒精消毒之外，也貼公告表示室內人數限制50人，做足功課。

▲店內撤掉一半以上的桌椅，每個位子幾乎都是單人座。（圖／Devin Chang授權提供，請勿轉載）

上午9點半左右，偌大的門市僅有一張桌子有民眾坐下，10分鐘內約僅有10名來客，包括外送平台外送員，全部都是外帶，未見到大量的內用人潮，可見解封首日，大部分的民眾仍在觀望中，建議即便降級，外出也要做好防疫工作，包括全程戴口罩，勤洗手或攜帶酒精消毒。

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