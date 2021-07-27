fb ig video ETtoday search mobile

星巴克解封首日直擊　熱門早餐時段僅一人內用

>

▲7／27降級後首個早晨，台中星巴克中港門市僅一人內用。（圖／Devin Chang提供）

▲7／27降級後首個早晨，台中星巴克中港門市僅一人內用。（圖／Devin Chang授權提供，請勿轉載）

記者蔡惠如／綜合報導

今（7／27）進入全台防疫降級第一天，大部分縣市在有條件限制的情況下開放內用，5大連鎖咖啡也開始提供內用服務，《ET FASHION》直擊早上9點的星巴克台中中港門市，未出現疫情爆發前、早上就有不少民眾在店內悠閒吃早餐的景象，整間偌大的店內幾乎無人內用。

▲7／27降級後首個早晨，台中星巴克中港門市僅一人內用。（圖／Devin Chang提供）

▲星巴克中港門市隔2個多月重新開放內用，店門口貼上防疫規定。（圖／Devin Chang授權提供，請勿轉載）

疫情趨緩，全台降至防疫二級，除雙北與宜蘭之外，其他縣市都開放睽違2個月的餐飲內用措施，昨（7／26）傍晚星巴克也正式宣布，依縣市政策開放內用，以往上午9點門市內吃早餐的來客就已經不少，會看到有人內用看書、工作，享受早餐悠閒，解封首日，偌大的店內僅有一桌有人坐下，其他民眾主要還是外帶，也有不少外送員來店取貨。

▲7／27降級後首個早晨，台中星巴克中港門市僅一人內用。（圖／Devin Chang提供）

▲民眾主要還是外帶居多。（圖／Devin Chang授權提供，請勿轉載）

星巴克宣布雙北、宜蘭地區以外門市開放內用，台中中港店也做好防疫準備，除了把一半以上的桌椅撤出，每桌也僅留下一個座位，而且桌與桌間隔至少拉開1至2公尺，進店時除了掃實聯制、量測體溫與酒精消毒之外，也貼公告表示室內人數限制50人，做足功課。

▲7／27降級後首個早晨，台中星巴克中港門市僅一人內用。（圖／Devin Chang提供）

▲7／27降級後首個早晨，台中星巴克中港門市僅一人內用。（圖／Devin Chang提供）

▲7／27降級後首個早晨，台中星巴克中港門市僅一人內用。（圖／Devin Chang提供）

▲店內撤掉一半以上的桌椅，每個位子幾乎都是單人座。（圖／Devin Chang授權提供，請勿轉載）

上午9點半左右，偌大的門市僅有一張桌子有民眾坐下，10分鐘內約僅有10名來客，包括外送平台外送員，全部都是外帶，未見到大量的內用人潮，可見解封首日，大部分的民眾仍在觀望中，建議即便降級，外出也要做好防疫工作，包括全程戴口罩，勤洗手或攜帶酒精消毒。

►星巴克7／27起開放內用！　全台連鎖咖啡「店內喝懶人包」

►【不斷更新】4大連鎖百貨調回營業時間　百貨二級延長服務懶人包

關鍵字：

二級, 解封, 降級, 內用, 星巴克, 早餐時段

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

比星座更準！從「出生日期」看真實個性，10號好勝心強、29號易受騙

比星座更準！從「出生日期」看真實個性，10號好勝心強、29號易受騙

星巴克「那不勒斯星冰樂」漸層絕美！　7／28上市還有銷魂提拉米蘇

星巴克「那不勒斯星冰樂」漸層絕美！　7／28上市還有銷魂提拉米蘇

【不斷更新】4大連鎖百貨調回營業時間　百貨二級延長服務懶人包

【不斷更新】4大連鎖百貨調回營業時間　百貨二級延長服務懶人包

翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉 星巴克解封首日直擊　熱門早餐時段僅一人內用 黛妃姪女「父女戀」成真　穿蕾絲白紗嫁富豪美翻 安格斯12星座一周運勢7／26-8／1　金牛擋不住美食誘惑、天秤桃花多 「健忘救星」Apple AirTag才822元！鑰匙、錢包都掛一顆　從此不怕搞丟 斷髮掉髮好困擾？皮膚科醫師教「正確洗頭」：洗髮精是第2步驟 日本上半年「國寶級帥哥」TOP 3　町田啓太網瘋推「在我心中是世界級」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面