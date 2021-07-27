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「舉重女神」郭婞淳私下穿搭超甜！　氣質紅裙＋煙燻妝女人味破表

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▲東京奧運中華代表團團服發表會，舉重選手郭婞淳。（圖／記者林敬旻攝）

▲舉重選手郭婞淳。（圖／記者林敬旻攝）

記者鮑璿安／台北報導

被視為本屆東京奧運「奪金希望」的舉重選手郭婞淳將於今（27日）下午2點50出戰，她曾奪得2016年里約奧運舉重女子58公斤級銅牌、2018年亞運舉重女子58公斤級金牌。郭婞淳不光實力驚人，擁有甜美長相的她，更被網友封為「舉重女神」，脫下運動服的反差美感驚艷眾多粉絲。

▲▼ 舉重女神郭婞淳 。（圖／體育署）

▲舉重女神郭婞淳被視為本次奧運奪金希望 。（圖／體育署）

郭婞淳在女子舉重59公斤量級有抓舉110公斤、挺舉140公斤以及總和247公斤，三項世界紀錄被譽為本次奧運的奪金希望，郭婞淳一路走來都是鎂光燈焦點，她擁有阿美族血統，高顏值和出眾實力擄獲大批粉絲。私下愛美的郭婞淳除了最常穿著的練習運動服之外，出席各大頒獎典禮時，就會換上正式的裙裝或是西裝造型，像是以亮紅色西裝外套搭配長裙，俐落肩線與飄逸裙襬自然散發精緻女人味。

▲郭婞淳 。（圖／翻攝自IG）

▲郭婞淳喜愛亮色系單品  。（圖／翻攝自IG）

郭婞淳更擁有可愛少女心，她曾接受《ET FASHION》訪問時分享自己對於穿搭的心得：「我第一眼會被亮粉色系的東西吸引，再來是材質部分，因為我舉重肩膀比較寬，會特別注意服裝的肩線位置，有些不好的剪裁就會翹起來。」

▲郭婞淳 。（圖／翻攝自IG）

▲郭婞淳私服造型宛如甜美鄰家女孩  。（圖／翻攝自IG）

郭婞淳就連私服造型也宛如甜美的鄰家女孩，一頭微捲髮修飾精緻臉蛋，短版綁帶襯衫加上前開衩寬褲搭配，將身材比例拿捏得宜，藏不住發光白皙肌膚。回顧2017年郭婞淳接受時尚雜誌拍攝時，罕見的煙燻眼妝電力十足，與運動場上的殺氣模樣產生反差，讓粉絲看見郭婞淳與眾不同的面貌。

▲郭婞淳曾在受訪時談到最愛的穿搭。（影／記者鮑璿安攝）


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關鍵字：

東京奧運, 奧運, 東奧, 舉重, 女神, 郭婞淳

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