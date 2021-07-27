39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！　露白皙長腿簡直仙女降臨

▲宋慧喬。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

39歲南韓女星宋慧喬出道多年一直保有凍齡樣貌，近日她出席FENDI公開活動，以韓國區代言人之姿高調亮相，宋慧喬身穿微高領緊身上衣搭配白色膝上短褲，露出一雙銷魂白皙美腿，搭配逆齡的麻花辮根本讓網友看呆：「少女無誤」、「看不出年紀」。

▲宋慧喬現身首爾的FENDI秋冬女裝系列期間限定店。（圖／品牌提供）

由宋慧喬主演的韓劇《現在分手中》即將登場，是她離婚後首部接演的作品備受外界矚目，而許久不見的宋慧喬終於現身首爾的FENDI秋冬女裝系列期間限定店，身為今年（2021年）剛升格的韓國區代言人，宋慧喬綁起逆齡的麻花辮亮相，運用品牌F Logo髮飾襯托精緻臉蛋，仔細看與剛出道時幾乎沒有太大差異，並點綴裸色蜜桃妝容營造出少女氣息。

▲宋慧喬腳踩懸臂鞋跟的FENDI FIRST鞋款搭配F字包款。（圖／品牌提供）

宋慧喬身穿品牌新季羊絨套頭衫，緊身剪裁包覆她的纖細身型，將仙氣散發得十分徹底，簡單的造型下再以帶有 Karligraphy 花字圖案的白色牛仔褲收尾，一雙美腿大方見客，最後腳踩懸臂鞋跟的FENDI FIRST鞋款，整體比例拿捏得宜。

宋慧喬繼續演繹同系列熱門包款FENDI FIRST，以經典「F」字樣化作輪廓注入包身之中，宋慧喬輕捧在腰間自然充滿星味，一舉一動備受矚目，引發網友直呼：「顏值沒話說」、「真的是防腐劑顏值」、「根本還是18歲少女」。

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