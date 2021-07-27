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2.6萬坪「遠百竹北」2021年底開幕！　客家土樓、空中花園特色登場

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▲竹北,遠百,遠百竹北。（圖／遠百提供）

▲遠百竹北今年底將正式開幕，預計第4季對外見客。（圖／遠百提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

今（7／27）正式降至二級解封，遠百今早舉辦股東會，也透露下半年最大計畫之一，便是遠百竹北的開幕，商場樓地板面積廣達2.6萬坪，建築物直接放上2個客家土樓，並規劃空中花園超級豪氣，預計開幕後將成為新竹縣最大購物中心，成為竹科新興小家庭的新生活去處。

雖然受疫情影響，外傳將在7月或9月開幕的遠百竹北，似乎推遲了開幕時間，但遠東集團董事長徐旭東今仍在股東會上表示，遠百除北將在今年第4季正式開幕，旗下City’Super也將同時前進竹北開設精品超市。

遠百竹北外觀也已建置完成，剩下內部收尾，以呼應在地客家文化打造的土樓建築，不是一座而是兩座，結合空中花園的設計，將商場打造成全客層「購物、餐飲、娛樂休閒」一體的野心可見，而店名「遠百竹北」取名方式也跟三代店的「遠百信義」一樣，可想見這距離竹科最近的大型購物中心，也將規劃並結合科技、現代的商場元素。

▲竹北,遠百,遠百竹北。（圖／遠百提供）

近年遠東百貨動作頻頻，2019年底在百貨一級戰區的「遠百信義」開幕，2021年底再迎來遠百竹北開張，而遠百旗下、也是台北市現存最老的百貨公司「遠百寶慶」，也在今年4月宣布將拆除重建迎來新門面，目前動工時間尚未公布。

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關鍵字：

遠百竹北, 竹科, 新竹縣, 遠東新世紀

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