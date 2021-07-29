fb ig video ETtoday search mobile

風・Luxury／卡地亞經典錶討好老爸　日系牌萬元入手光動能款

>

▲▼ 父親節錶 。（圖／公關照）

▲卡地亞Santos de Cartier 腕錶大型款，220,000元。（圖／卡地亞提供）

記者陳雅韻／台北報導

腕錶是男人重要的配件之一，作為父親節禮物既時實用也能傳承，依照爸爸的穿搭風格挑選外型，針對使用習慣選擇功能，再考量品牌與預算，一只能天天佩戴的錶款肯定送進心坎裡。

霸氣老爸
卡地亞（Cartier）百年經典Santos de Cartier腕錶，是1904年路易卡地亞為飛行員好友Alberto Santos Dumont製作便於飛行時讀時的腕錶，方形圓角錶盤、螺釘裝飾都是招牌元素，不斷進化至今日，大型款鍊帶腕錶予人霸氣感，可更換成皮革錶帶，自由轉換不同風格。

▲▼ 父親節錶 。（圖／公關照）

▲寶格麗BVLGARI ALUMINIUM系列鋁合金計時腕錶，131,600元。（圖／寶格麗提供）

型男老爸
寶格麗（BVLGARI）自1998年推出BVLGARI ALUMINIUM系列腕錶，不斷翻新始終是品牌熱門款，鋁質錶殼搭配DLC 處理鈦金屬底蓋和橡膠錶圈，流露摩登氣息，錶圈銘刻品牌名，讓識別度百分百。

▲▼ 父親節錶 。（圖／公關照）

 

▲浪琴表 Heritage Classic 經典復刻系列Tuxedo 腕錶，65,700元。（圖／浪琴表提供）

優雅老爸
浪琴表（Longines）博物館擁有豐富的古董時計典藏，成為復刻錶的靈感寶庫，當中Heritage Classic 經典復刻系列 Tuxedo腕錶便是優雅之作，大三針版本採用1940年代風格設計，蛋白石銀色面盤周圍是啞光黑色圓環，搭配Super-LumiNova®夜光塗料的纖細棍形指針，展現復古風。

▲▼ 父親節錶 。（圖／公關照）

▲雅典錶玫瑰金雙時區錶（上）657,900元，不鏽鋼款274,400元。（圖／雅典錶提供）

商務老爸
需要往來各國的商務老爸，必備一款雙時區錶款，雅典錶打造運動感的新款，結合鏤空X系列同款錶殼、經理人系列經典的三耳式錶耳，重點是操作專利的雙時區快調裝置一如以往便利，9時位置新增專利家鄉時間顯示，更容易掌握時間。

▲▼ 父親節錶 。（圖／公關照）

 

▲CITIZEN復古風的BM7483-15X光動能錶，8,900元。（圖／CITIZEN提供）

環保老爸
CITIZEN光動能錶省去上鍊或換電池的煩惱，只要有光就能持續運行滿足講求環保的老爸，近日推出復古風的BM7483-15X光動能錶，擁有今年最流行的綠色面盤，搭配軌道式分鐘刻度顯得典雅，萬元以內便能入手。

►父親節禮物免燒腦　精品筆具、包款配件出列討好老爸

►沛納海首發萬年曆奧秘藏錶背　價格極具競爭力

關鍵字：

風Luxury, 父親節, 卡地亞, 寶格麗, 浪琴表, 雅典錶, CITIZEN

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

ET Fashion

推薦閱讀

沛納海首發萬年曆奧秘藏錶背　價格極具競爭力

沛納海首發萬年曆奧秘藏錶背　價格極具競爭力

孫芸芸戴眼罩搭睡袍照曝光　蔡依珊俏皮留言「美人小臉變面罩」

孫芸芸戴眼罩搭睡袍照曝光　蔡依珊俏皮留言「美人小臉變面罩」

父親節禮物免燒腦　精品筆具、包款配件出列討好老爸

父親節禮物免燒腦　精品筆具、包款配件出列討好老爸

黛妃姪女「父女戀」成真　穿蕾絲白紗嫁富豪美翻 FENDI新錶藏洋蔥　「時尚老佛爺」留下的Logo圖案躍上面盤 翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉 盤點東奧亞洲男神　台灣「泳壇歐巴」、「足球界臉蛋天才」齊聚 東奧地主隊鮮肉出列！高顏值游將穿Armani帥翻　衝浪型男大曬肌肉 喬治傑生獨寵台灣粉絲　3款專屬首飾傳遞正能量 歐米茄挺東奧男、女錶齊發　官方紀念品金銀幣套組賣光光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面