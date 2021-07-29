風・Luxury／卡地亞經典錶討好老爸　日系牌萬元入手光動能款

▲卡地亞Santos de Cartier 腕錶大型款，220,000元。（圖／卡地亞提供）

記者陳雅韻／台北報導

腕錶是男人重要的配件之一，作為父親節禮物既時實用也能傳承，依照爸爸的穿搭風格挑選外型，針對使用習慣選擇功能，再考量品牌與預算，一只能天天佩戴的錶款肯定送進心坎裡。

霸氣老爸

卡地亞（Cartier）百年經典Santos de Cartier腕錶，是1904年路易卡地亞為飛行員好友Alberto Santos Dumont製作便於飛行時讀時的腕錶，方形圓角錶盤、螺釘裝飾都是招牌元素，不斷進化至今日，大型款鍊帶腕錶予人霸氣感，可更換成皮革錶帶，自由轉換不同風格。

▲寶格麗BVLGARI ALUMINIUM系列鋁合金計時腕錶，131,600元。（圖／寶格麗提供）



型男老爸

寶格麗（BVLGARI）自1998年推出BVLGARI ALUMINIUM系列腕錶，不斷翻新始終是品牌熱門款，鋁質錶殼搭配DLC 處理鈦金屬底蓋和橡膠錶圈，流露摩登氣息，錶圈銘刻品牌名，讓識別度百分百。

▲浪琴表 Heritage Classic 經典復刻系列Tuxedo 腕錶，65,700元。（圖／浪琴表提供）

優雅老爸

浪琴表（Longines）博物館擁有豐富的古董時計典藏，成為復刻錶的靈感寶庫，當中Heritage Classic 經典復刻系列 Tuxedo腕錶便是優雅之作，大三針版本採用1940年代風格設計，蛋白石銀色面盤周圍是啞光黑色圓環，搭配Super-LumiNova®夜光塗料的纖細棍形指針，展現復古風。

▲雅典錶玫瑰金雙時區錶（上）657,900元，不鏽鋼款274,400元。（圖／雅典錶提供）

商務老爸

需要往來各國的商務老爸，必備一款雙時區錶款，雅典錶打造運動感的新款，結合鏤空X系列同款錶殼、經理人系列經典的三耳式錶耳，重點是操作專利的雙時區快調裝置一如以往便利，9時位置新增專利家鄉時間顯示，更容易掌握時間。

▲CITIZEN復古風的BM7483-15X光動能錶，8,900元。（圖／CITIZEN提供）

環保老爸

CITIZEN光動能錶省去上鍊或換電池的煩惱，只要有光就能持續運行滿足講求環保的老爸，近日推出復古風的BM7483-15X光動能錶，擁有今年最流行的綠色面盤，搭配軌道式分鐘刻度顯得典雅，萬元以內便能入手。

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