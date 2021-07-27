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穿新衣迎解封！H＆M、MANGO狂殺超過5折　浪漫洋裝、襯衫竟只要200元

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記者王則絲／綜合報導

日前中央宣布27日起將疫情警戒從三級降為二級，依各地規定逐步「微解封」，不過呼籲民眾要衡量情況，不要馬上一窩蜂地往外跑，在這「微解封」的時刻，大家不如多添添新裝，來為真正能放心解封的時刻做準備！像是H&M於28日起，將舉辦大型夏日折扣季，全館5折起；MANGO則已搶先展開季末折扣，春夏服裝全面5折起。

▲H&M、MANGO夏季折扣。（圖／品牌提供）

▲H&M連身印花洋裝，原價499元，特價400元、格紋連身裙，原價799元，特價400元。（圖／品牌提供，以下同）

ZARA日前才展開大減價優惠，到現在多數特價商品已斷碼，不過零碼單品價格更殺！接著輪到H&M將於28日起舉行一年一度的大型夏日折扣季，全台14間男、女、童裝折扣低至5折。

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特價品項包括眾多One Piece洋裝、連身褲裝，絕對是夏日出遊必備單品，一件套上不用多費心思，等到解封時就要這樣穿出去玩！另外，花苞袖口、短版上衣、荷葉邊⋯⋯等浪漫公主風服裝，也是今夏最流行的元素，本次折扣有非常多選擇。H&M夏日折扣季力度很強，像是份量感的長洋裝，直接從千元價格降至400元，狂省600元，等於打了4折；百搭的條紋襯衫，特價後更只要超殺的200元！

▲H&M、MANGO夏季折扣。（圖／品牌提供）

▲H&M短裙，原價499元，特價250元、印花連身褲，原價499元，特價300元。

▲H&M、MANGO夏季折扣。（圖／品牌提供）

▲H&M長洋裝，原價999元，特價400元、襯衫，原價349元，特價200元。

與此同時，MANGO夏日大折扣已搶先開跑，眾多春夏商品全面5折起，大多數單品折扣後落在250元～1,490元間的價格，真的比平時划算許多！

本次特惠重點商品包括浪漫度假風情的連身裙裝、襯衫、透紗、抓皺花苞袖上衣⋯⋯等單品，非常甜美、可愛，同時又能凸顯女人氣息，當然，也不乏都會風穿搭單品，像是剪裁西裝外套、牛仔裙或是亮點配件，也全納入優惠清單。

▲H&M、MANGO夏季折扣。（圖／品牌提供）

▲MANGO 格紋洋裝，原價1790元，特價990元、花卉印花上衣，原價1490元、特價790元。

▲H&M、MANGO夏季折扣。（圖／品牌提供）

▲MANGO 印花洋裝，原價1990元特價990元、印花洋裝，原價1990元，特價990元。

▲H&M、MANGO夏日折扣 。（圖／品牌提供）

▲MANGO 剪裁西裝外套，原價3,490元，特價1,990元、開衩牛仔裙，原價1,790元，特價990元。

▲H&M、MANGO夏季折扣。（圖／品牌提供）

▲MANGO 豹紋漁夫帽，原價990元，特價590元、酒紅色皮格手袋，原價1790元，特價990元。

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