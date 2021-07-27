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饒舌女王Cardi B「柏金包」擺成路邊攤　網看呆請求：分我一個就好

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記者王則絲／台北報導

美國饒舌女王Cardi B近日在IG上曬出令人震驚的愛馬仕柏金包收藏，幾乎擺滿了整個客廳，光是畫面中有拍到的數量就多達27個，粗估價值絕對超過千萬元台幣，明明是天價的手袋，一字排開的模樣卻像極了路邊攤跳樓大拍賣，讓網友們全都看呆了：「貧窮限制了我的想像」、「有種俗俗賣的感覺。」更有超多粉絲敲碗：「分我一個就好！」

▲cardi b曬包。（圖／翻攝自IG）

▲Cardi B非常熱衷收集愛馬仕手袋。（圖／翻攝自IG@iamcardib）

Cardi B以獨特大膽嗆辣風格叱吒嘻哈圈，吸引超高人氣，當然也累積了凡人難以想像的雄厚財力，先前更以超大咖明星身份接下知名手遊的廣告，一句：「你剛攻擊我的村莊？」後接上一段幽默的Rap，搞笑廣告讓她更加聲名大噪。

▲cardi b曬包。（圖／翻攝自IG）

▲Cardi B驚人的愛馬仕收藏。（圖／翻攝自IG@iamcardib）

Cardi B平時的生活完全體現了「穿金戴銀」，全身上下都是昂貴的高價精品，連孩子的行頭都令人羨慕，且她私下熱愛愛馬仕也早已不是新聞，她經常在IG上、街拍中亮相各種愛馬仕手袋。近日Cardi B在IG上分享她驚人的柏金包收藏，單單一張照片視線範圍內就有多達27只，其中不乏許多特殊款式，市場價值早已不知道翻了幾倍，粗估絕對超過千萬元台幣的價值，甚至更高昂，且相信她也絕對不只擁有這些而已。

▲cardi b曬包。（圖／翻攝自IG）

▲Cardi B私下的穿搭最常出現的就是愛馬仕手袋。（圖／翻攝自IG@iamcardib）

許多網友認為Cardi B把這些天價柏金包一字排開後，反而有一種廉價感：「有種俗俗賣的感覺」、「好像夜市在擺攤」、「清倉大拍賣？」但是要把愛馬仕擺出地攤感，也證實財力有多雄厚，粉絲全看呆：「跪了」、「我連看這張照片都負擔不起」、「桌上有幾棟房子？」更有不少人都敲碗請求：「拜託給我一個最普通的黑色的就好」、「分我一個就好！」

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關鍵字：

Cardi B, 卡蒂B, 愛馬仕, 柏金包, 凱莉包, 曬包

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