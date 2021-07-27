黛妃姪女嫁大32歲富豪連換5套禮服　馬甲裝束出魔鬼身材

▲凱蒂史賓塞穿維多利亞風格的蕾絲白紗，開心牽著大她32歲的富豪老公麥可路易斯。（圖／翻攝dolcegabbana IG）

記者陳雅韻／台北報導

已故黛安娜王妃的30歲姪女凱蒂史賓塞（Lady Kitty Spencer），上周末與大她32歲的南非富豪麥可路易斯（Michael Lewis）於義大利羅馬完婚，為她打造嫁紗的義大利名牌Dolce & Gabbana搶在新娘公布前釋出她的白紗照，又陸續發布4套為她量身打造的禮服，包括盡顯她魔鬼身材的馬甲設計。

▲藍色馬甲式花朵刺繡禮服，讓凱蒂史賓塞展現傲人身材。

在台灣的婚宴習俗中，多數新娘會在結婚當天換3套禮服，而出生英國貴族名門的凱蒂史賓塞，從婚前派對到結婚當天，一連換了5套，人生最重要的大日子儼然成為她的服裝大秀，除了維多利亞風格的高領蕾絲白紗致敬家族傳統，其他繽紛設計，全展現她對義大利的熱愛。

▲凱蒂史賓塞換上綴滿繁花與水晶的白色禮服。





▲凱蒂史賓塞與親友狂歡跳舞時，穿低胸金色亮片禮服。



凱蒂史賓塞著迷於義大利的豐富文化歷史，是她旅行的首選，因此委由她所代言的Dolce & Gabbana，為她量身訂製充滿義式風情的禮服，款款是色彩明亮且點綴繁花的設計，她與賓客忘情跳舞時則換上低胸的金色亮片裝，性感又迷人。

▲未全套曝光的白色蕾絲禮服點綴小花與綠色蝴蝶結，流露義大利風情。

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