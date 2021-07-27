4大連鎖百貨解封優惠　折價券「免消費直接現領」拚業績

▲降級二級條件放寬，百貨也推出購物優惠，增加民眾主動消費動機。（圖／Pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

今（7／27）全台降至防疫二級解封，政院準備提振經濟的消費券方案尚在研擬中，百貨業者已經趁解封降級之始，對即將來臨的父親節檔期，推出自家優惠促銷搶業績，為希望民眾能主動消費，新光三越、SOGO與環球購物中心均「主動出擊」，直接現發抵用券，不需先進行消費才拿到回饋，放出讓消費者「無成本」的折扣利多。

新光三越從7月中就開始推出「超級會員禮賓週」，不但有多款館內新品特價，更直接向會員喊話，在7／28前主動登入APP，就可依卡別獲得1,000元至5,000元不等的抵用券，依照消費類別提供5%至10%的現抵優惠，連買iPhone都可抵用，且APP的線上購物平台也可折抵。

SOGO則針對即將來臨的父親節，推出檔期優惠，即起至8／8期間，下載百貨專屬APP，便可獲得多款業種加起來共6,400元的抵用券，指定業種消費滿額達3,000元起，就可抵用200元，讓民眾解封後至SOGO的第一筆購物就能享優惠；環球購物中心則推出首次下載APP，便可直接現領100元抵用券。

而遠東百貨則推出年中慶檔期活動，民眾即起至8／22期間，百貨服飾當日累計滿5,000元送500元抵用券；保健器材當日單筆滿5,000元送500元抵用券；大家電當日單筆滿1萬元送1,000元抵用券。另針對國際精品，加碼推出台中大遠百首7日，當日單筆滿10,000元送500元抵用券，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、高雄大遠百首12日，當日單筆滿10,000元送1,000元抵用券。

4大連鎖百貨優惠方案：

新光三越「超級會員禮賓週」

會員登入APP現領1,000元至5,000元不等抵用券。

全館消費滿千折百。

名品、大家電、3C滿2,000元折100元；滿1萬元折500元。

（使用期限至7／28）

SOGO百貨「樂活爸爸」

下載SOGO APP現領6400元購物抵用券

指定業種單筆3,000元折200元；單筆5,000元折400元。

（使用期限至8／8）

遠東百貨「年中慶」

百貨服飾當日累計滿5,000元送500元抵用券 保健器材當日單筆滿5,000元送500元抵用券

大家電當日單筆滿1萬元送1,000元抵用券

（使用期限至8／23）

Global Mall環球購物中心 「88集氣 百FUN百送」

持GMpay綁定聯名卡單筆消費滿2,000元送200元抵用券（使用期限至8／31）

街口支付最高享10%回饋、悠遊付最高享5%回饋

首次加入APP會員現領100元抵用券（使用期限至8／8）

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