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德國百靈電動牙刷5.1折！兩支4990元　99.6%牙菌斑都被消滅

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文／C編

想讓牙齒清潔得更加乾淨？那電動牙刷會是不錯的選擇，「Her和她」就推出「德國百靈Oral-B-3D電動牙刷」（1+1獨家超值組），超美的莫蘭迪藍加上時尚白的顏色，原價9598元、特價只要4990元，相當於下殺51折，超級優惠。

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 ▲德國百靈,Oral-B,電動牙刷,牙刷,牙齒,保養。（圖／pexels）

▲德國百靈Oral-B-3D電動牙刷（1+1獨家超值組），原價9598元、特價4990元。點我購買

日常沒有做好口腔清潔，很容易發生蛀牙、口臭、牙周病、牙齦出血等等問題，不只是挑選好的牙膏，牙刷更是有沒有全面清潔的關鍵，除了一般的牙刷，很多人更是會選擇電動牙刷，幫助清潔牙齒更加零死角。

▲德國百靈,Oral-B,電動牙刷,牙刷,牙齒,保養。（圖／pexels） 

▲白皙的牙齒要好好維護。（圖／pexels）

德國百靈Oral-B-3D電動牙刷擁有特有圓形刷頭，可以清除最高值達到99.6%的牙菌斑，以往刷不到的死角也能顧到，像是牙縫、牙齦跟牙齒的交接處等等，力道過大時會亮燈提醒，以免造成牙齦受傷，運用科技來呵護牙齒。

▲德國百靈,Oral-B,電動牙刷,牙刷,牙齒,保養。（圖／pexels） 

▲一般牙刷也有顧不到的地方。（圖／pexels）

另外，這款電動牙刷還有3大模式，日常清潔、牙齦護理跟專業亮白，可以按照每日牙齒的狀況，使用不同模式，並且採用感應充電，能維持電力長達12天，帶出門使用也非常方便，加上機身防水，整支水洗也沒有問題。

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 ▲德國百靈,Oral-B,電動牙刷,牙刷,牙齒,保養。（圖／pexels）

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「Her和她」推出「德國百靈Oral-B-3D電動牙刷」（1+1獨家超值組），超美的莫蘭迪藍加上時尚白，兩支原價9598元、特價只要4990元，相當於下殺51折，單支只要2495元，就可以好好呵護你的牙齒，超級划算又實用。

關鍵字：

德國百靈, Oral-B, 電動牙刷, 牙刷, 牙齒, 保養

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