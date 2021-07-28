小賈厭世臉對尬「地表最狂影后」！　BALENCIAGA運動鞋＋沙漏包氣場炸裂

▲BALENCIAGA最新形象照 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

BALENCIAGA（巴黎世家）日前釋出一系列形象照，不僅請到加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）、「地表最狂影后」伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）出鏡，群星一同換上品牌話題單品Neo Classic包與DIY Runner運動鞋，並演繹出獨特的怪誕氣息引起熱議。

▲小賈斯汀演繹新款DIY Runner運動鞋 。（圖／品牌提供）

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）在擁有1.8億粉絲的個人IG中搶先發佈此次形象照，由美國藝術攝影師Katy Grannan執鏡拍攝，小賈斯汀以實穿的衣櫥造型皮衣帽T亮相，簡單的平頭髮型就自帶過人帥度。而腳踩的鞋款正是本次的新款DIY Runner運動鞋，由多款品牌運動鞋履的圖案裁片拼接而成，外形設計帶有仿舊效果，頗具潮流性能，小賈還不忘PO出鞋款特寫鏡頭，便可知喜愛程度。

▲法國演員伊莎貝雨蓓 。（圖／品牌提供）

有「地表最狂影后」之稱的法國演員伊莎貝雨蓓也受邀出鏡，她換上剪裁流暢的長版風衣，以不對稱細節小露香肩，同時手提沙漏包（Hourglass Handle Bag ）展現超狂厭世臉，氣場強大令人難以招架。

▲Neo Classic機車包與Le Cagole包 。（圖／品牌提供）



除了沙漏包成為備受矚目單品，Neo Classic機車包身為品牌的經典款式一直具有不敗之地，以大尺寸手提與肩背方式呈現於小賈斯汀手中。另也有新款Le Cagole包的身影，以重塑經典新貌的方式登場，將Classic機車包款的標誌細節再演繹，其中經典的扁平鉚釘，遍佈皮革包身之上，收納包形的外掛皮革吊飾以及心型掛鏡增添可愛氣息。