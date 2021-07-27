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Less is more！夏季「純淨保養」盤點，只給肌膚需要的

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▲▼純淨保養盤點。（圖／品牌提供）

▲肌膚保養不需多，適量有效就好。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Less is more，越來越多人也開始追求簡單保養，採用天然成分，不給肌膚多餘負擔，包裝更是力求環保再生，對地球友善。《ET FASHION》盤點3大純淨保養，給你一些保養新靈感。

▲▼純淨保養盤點。（圖／品牌提供）

▲REN 鮮果C亮采化妝水，夏日特調版，250ml，1,250元。

來自英國的REN，長期致力於以實際行動珍惜地球資源、生態，多年來秉持著「Clean to Skin, Clean to Planet.」的信念，拒絕動物實驗、堅持使用FSC永續認證紙材與再生包裝，持續推行零浪費計畫。

今年夏季向經典調酒Gin Tonic致敬，推出鮮果C亮采煥顏化妝水夏日特調版，延續經典配方，採用結合乳酸、水楊酸、杜鵑花酸等天然酸類的溫和保養成分，為臉部肌膚更新老廢角質；夏日特調版更特別添加有機黃瓜萃取，幫助舒緩、鎮定肌膚。

▲▼純淨保養盤點。（圖／品牌提供）

▲beplain 積雪草修護安瓶精華II，30ml，650元。

南韓保養品牌beplain日前引進台灣，天然綠色品牌採用安全成分，不給肌膚添加負擔，不給環境造成污染的品牌理念。在Olive Young蟬連clean beauty類銷售冠軍，敏弱肌必買，主打修復鎮定肌膚。

明星商品積雪草修護安瓶精華II，含有20%複合積雪草修護精華、羥基積雪草甙、維他命原B5、尿囊素、小分子透明質酸，加強肌膚的保濕與對環境傷害的保護力。無添加香料、色素，對於改善痘疤、泛紅，刮鬍後鎮靜效果都超有感。

▲▼純淨保養盤點。（圖／品牌提供）

▲簡單 胺基酸精華洗顏霜，100ml，780元。

來自台灣保養品牌簡單，創立以來追求溫和低敏，用最少原料呈現最好的效果，同時堅持成分透明，官網可以看見完整成分標示，包裝透明採用玻璃、白色紙盒，減少印刷同時降低環境傷害，全系列不含香精、酒精、動物成分，且不做動物實驗。

品牌回購率不斷的胺基酸精華洗顏霜，以高濃度保濕精華液為基底，無起泡劑、無人工香精，舒適洗淨肌膚毛孔並溫和去角質，清潔保養一次到位。

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關鍵字：

純淨, 簡單, 保養

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