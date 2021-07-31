SK-II「小銀瓶」5980元→2549元　幫你把曬黑的肌膚白回來

文／C編

夏天到來，亮白、淡斑的需求量增加，美白的保養品熱賣，「Her和她」推出「SK-II 超肌因阻黑淨斑精華50ml」，又被稱為小銀瓶，可以幫助肌膚淡化斑點，並且達到全面的美白效果，讓肌膚擺脫蠟黃、暗沉，重現勻淨透亮。

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▲SK-II 超肌因阻黑淨斑精華50ml，原價5980元、特價2549元，點我購買。



SK-II除了青春露受到歡迎之外，這款超肌因阻黑淨斑精華更是夏天的熱賣夯貨，不但含有PITERA，並以多種氨基酸、維生素、礦物質及有機酸等組成的酵母萃取精華，可以幫助調理肌膚，重現白皙透亮，而發光海藻萃取及葵醯胺等成分，可以讓肌膚煥發明亮光采，淡化斑點立刻有感，再也不用擔心素顏看起來蠟黃沒精神。

▲精華液讓肌膚透亮。（圖／pexels）

▲很多女孩都希望自己擁有白皙的肌膚。（圖／pexels）



這款保養品在網路上也是擁有眾多好評，「我用過SK-II這款，對我很有感」、「美白超有感！超愛」、「原本出去玩曬黑的狀況，因為有它終於恢復白皙膚況」、「我的斑點明顯淡化，遮瑕膏用量減少了」。

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「Her和她」推出「SK-II 超肌因阻黑淨斑精華50ml」，原價5980元、特價2549元，相當於下殺42折優惠，夏天難免擔心肌膚受到紫外線的傷害，好好保養，絕對是良策。