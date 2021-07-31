fb ig video ETtoday search mobile

SK-II「小銀瓶」5980元→2549元　幫你把曬黑的肌膚白回來

>

文／C編

夏天到來，亮白、淡斑的需求量增加，美白的保養品熱賣，「Her和她」推出「SK-II 超肌因阻黑淨斑精華50ml」，又被稱為小銀瓶，可以幫助肌膚淡化斑點，並且達到全面的美白效果，讓肌膚擺脫蠟黃、暗沉，重現勻淨透亮。

▼▼點圖搶特價▼▼

 ▲SK-II,保養,美白,精華,Her和她。（圖／pexels）

▲SK-II 超肌因阻黑淨斑精華50ml，原價5980元、特價2549元，點我購買

SK-II除了青春露受到歡迎之外，這款超肌因阻黑淨斑精華更是夏天的熱賣夯貨，不但含有PITERA，並以多種氨基酸、維生素、礦物質及有機酸等組成的酵母萃取精華，可以幫助調理肌膚，重現白皙透亮，而發光海藻萃取及葵醯胺等成分，可以讓肌膚煥發明亮光采，淡化斑點立刻有感，再也不用擔心素顏看起來蠟黃沒精神。

 ▲SK-II,保養,美白,精華,Her和她。（圖／pexels）

▲精華液讓肌膚透亮。（圖／pexels）

 ▲SK-II,保養,美白,精華,Her和她。（圖／pexels）

▲很多女孩都希望自己擁有白皙的肌膚。（圖／pexels）

這款保養品在網路上也是擁有眾多好評，「我用過SK-II這款，對我很有感」、「美白超有感！超愛」、「原本出去玩曬黑的狀況，因為有它終於恢復白皙膚況」、「我的斑點明顯淡化，遮瑕膏用量減少了」。

▼▼點圖搶特價▼▼

 ▲SK-II,保養,美白,精華,Her和她。（圖／pexels）

▲SK-II 超肌因阻黑淨斑精華50ml，原價5980元、特價2549元，點我購買

「Her和她」推出「SK-II 超肌因阻黑淨斑精華50ml」，原價5980元、特價2549元，相當於下殺42折優惠，夏天難免擔心肌膚受到紫外線的傷害，好好保養，絕對是良策。

關鍵字：

SK-II, 保養, 美白, 精華, Her和她, Her, 小銀瓶, 超肌因阻黑淨斑精華

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

ET Fashion

推薦閱讀

三眼怪、熊抱哥別針很可愛　《怪獸大學》泡泡鑰匙圈超療癒

三眼怪、熊抱哥別針很可愛　《怪獸大學》泡泡鑰匙圈超療癒

48歲李冰冰擁有S曲線　比少女還完美的身材歸功於「綠色飯包」

48歲李冰冰擁有S曲線　比少女還完美的身材歸功於「綠色飯包」

包準夏天白成一道閃電　不曬黑、不曬老必買3款開架隔離乳

包準夏天白成一道閃電　不曬黑、不曬老必買3款開架隔離乳

沒用過就太遜了！3款「明星保養」有人一用就是20罐沒斷過 周揚青包包搜密：氣墊粉餅、唇蜜必帶　補妝隨便拍兩下就搞定 Jisoo分享IG湧365萬讚　小小年紀就成為唇釉帶貨王 限量必買！「最美吹風機」蜜桃粉紅色、粉底送Hello Kitty補妝鏡 戴資穎逆轉勝「滿手飾品」照樣威！狂閃金光…網一數：超過10件 香奈兒「油漆桶」開賣引爆排隊潮！漏夜搶5號工場系列「給媳婦、女兒」 哈佛大學推薦5種「抗炎食物」　保護心血管還有助抗老

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面