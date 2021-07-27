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全台首間「蔦屋書店辦公室」付費進場！　有茶水間、免費小點心吃到飽

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▲蔦屋書店,松山,TSUTAYA BOOKSTOR,Share Lounge。（圖／業者提供）

▲新款松山TSUTAYA BOOKSTOR預計8月底開幕，主打台灣首間Share Lounge。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

還記得我們7／18送走台北最美蔦屋書店嗎？雖然類似代官山日本街頭風格的書店場景已成追憶，但尚有另一個好消息，就是日本蔦屋書店新型態的「Share Lounge」，即將正式引進松山車站的Citylink賣場內，簡而言之就是在「書店中的辦公室」，採用「計時收費」讓使用者在書店上班，還有茶水間跟解饞小點都能免費用，預計8月下旬正式開幕！

▲蔦屋書店,松山,TSUTAYA BOOKSTOR,Share Lounge。（圖／業者提供）

由潤泰集團以加盟方式所開設的TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店，因搭配街道整體氣氛與建築物外觀，被網友大讚超有代官山風格，6月底對外宣布7／18是最後營業日，讓許多網友大喊可惜，不過同時業者也表示，另間新的TSUTAYA BOOKSTORE，將在隔壁的CITYLINK松山壹號店3F開幕，而店面大小也會從松山站前店的180坪擴大至380坪，且擁有全新的Work Style提案。

如今CITYLINK松山壹號店要開設的新型態TSUTAYA BOOKSTORE終於公開，將引入日本蔦屋在2019年開啟的「共享空間SHARE LOUNGE」服務，簡而言之就是在書店裡面開闢一個「共享辦公室」，包括工作設備（插頭、充電）、事務備品都有，甚至也提供飲品、點心還有雜誌區，能讓裡面的使用者可自由閱讀，預計全店的380坪，SHARE LOUNGE共享空間就佔128坪，共計提供110席座位。

▲蔦屋書店,松山,TSUTAYA BOOKSTOR,Share Lounge。（圖／業者提供）

而業者也透露，其硬體規格跟日本當地提供等級相同，收費方式也參照日本模式，是採用「計時收費」，雖然潤泰方尚未公佈台灣的收費價格，但可參考日本的收費標準，從上午8點開放到晚上9點，60分鐘770元日幣，折合台幣約210元；3小時收費1980元日幣，約台幣540元；一日收費為3,300日幣，約台幣900元，還有高級會員的月收費用為27,500元日幣，約等於7,500元，感覺整個月比較划算啊。

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關鍵字：

蔦屋書店, 松山站前店, 熄燈, CITYLINK, TSUTAYA BOOKSTORE, Share Lounge, 辦公室

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