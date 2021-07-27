廖曉喬曬Q兒肉手與「腿庫｣　名牌童裝、BURBERRY格紋帽子搶鏡

▲廖曉喬（右）上個月過43歲生日，抱著戴BURBERRY帽子的兒子一臉滿足。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）



記者陳雅韻／台北報導

去年暫別台灣市場的精品童裝BURBERRY KIDS回來了！進駐微風南山百貨專門規畫的Petit Luxe 精品童裝專區，開設全台首家童裝專門店。微風集團策略長廖曉喬搶貨手腳快，於上個月慶祝43歲生日時，已讓兒子Tristan戴上辨識度百分百的BURBERRY格紋帽，寵愛有加。

▲廖曉喬兒子穿可愛的Moschino小熊連身裝。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）



廖曉喬今年1月底與老公董子淳迎來兒子Tristan，她母愛滿溢，不時Po出「媽媽視角｣，分享兒子的肉肉手與「腿庫｣，她經營複合童裝精品店babyMADISON多年，自己兒子穿搭當然不馬虎，多次讓兒子穿上義大利名牌Moschino招牌小熊圖案連身裝，可愛極了。

▲BURBERRY KIDS微風南山童裝專門店開幕。（圖／品牌提供，以下同）

此次BURBERRY KIDS進駐微風南山百貨開大店，廖曉喬已行動力挺，搶先入手標誌性的格紋帽，店內同時陳列完整的嬰幼兒與男、女童裝，讓小朋友也能與套上BURBERRY服裝的父母可以配成氣質親子裝。

▲招牌格子裝飾的BURBERRY KIDS T恤與童鞋。

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