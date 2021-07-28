開架熱銷22年、殿堂級卸妝單品　沒用過稱不上美妝達人！

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

夏季就是需要清爽的卸妝產品，才能幫助肌膚重現乾淨亮白，《ET FASHION》就盤點可以讓肌膚乾淨卻又一點都不會油膩的卸妝產品，身為重妝者一定要去買來試試，才知道什麼叫做卸乾淨，但是一點都不留下痕跡。

1.Za 卸妝蜜

開架熱銷22年、享有「國民卸粧蜜」美譽的Za「卸粧蜜」，2021年7月將全新進化大升級！卸淨力、保濕力雙雙激升，追求卸妝、洗臉一次到位的你，絕對不要錯過這款省時又方便的卸妝神器！2in1洗卸合一的Za「卸粧蜜｣，能快速卸除臉部彩妝及持久底妝，獨特三層潔顏技術，1卸妝2潔膚3潤膚，深層清潔，清爽不緊繃、省時不費力。

2.FANCL MCO速淨卸妝液

殿堂級卸粧品MCO速淨卸妝液，不用防腐劑、不含礦物油，採用「超微細速淨技術」，能一次卸淨全臉頑固彩粧，包括防水抗油眼線、睫毛膏、高持色唇彩與底妝，遇水即分散成超微細分子，因此無需乳化，清水一沖，徹底潔淨臉部殘妝，無需擔心毛孔阻塞與殘留。

3.克蘭詩 阿爾卑斯純淨卸妝乳

以來自阿爾卑斯山的『純淨溫和配方』柔嫩肌膚，加上辣木萃取汙染粒子，兼顧潔淨力與舒適不緊繃。適合溫和卸除淡妝，細膩潤澤的乳液狀質地，透過輕輕按摩可逐步釋放療癒感十足的花朵香氛，放鬆一日累積的緊繃感受，按摩後再以面紙擦拭或直接以水洗淨皆可。

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