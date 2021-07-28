fb ig video ETtoday search mobile

開架熱銷22年、殿堂級卸妝單品　沒用過稱不上美妝達人！

>

記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

夏季就是需要清爽的卸妝產品，才能幫助肌膚重現乾淨亮白，《ET FASHION》就盤點可以讓肌膚乾淨卻又一點都不會油膩的卸妝產品，身為重妝者一定要去買來試試，才知道什麼叫做卸乾淨，但是一點都不留下痕跡。

▲卸妝,Za,克蘭詩,FANCL,卸妝油,卸妝乳,卸妝蜜,保養,清潔。（圖／品牌提供）

1.Za 卸妝蜜

開架熱銷22年、享有「國民卸粧蜜」美譽的Za「卸粧蜜」，2021年7月將全新進化大升級！卸淨力、保濕力雙雙激升，追求卸妝、洗臉一次到位的你，絕對不要錯過這款省時又方便的卸妝神器！2in1洗卸合一的Za「卸粧蜜｣，能快速卸除臉部彩妝及持久底妝，獨特三層潔顏技術，1卸妝2潔膚3潤膚，深層清潔，清爽不緊繃、省時不費力。

▲卸妝,Za,克蘭詩,FANCL,卸妝油,卸妝乳,卸妝蜜,保養,清潔。（圖／品牌提供）

2.FANCL MCO速淨卸妝液

殿堂級卸粧品MCO速淨卸妝液，不用防腐劑、不含礦物油，採用「超微細速淨技術」，能一次卸淨全臉頑固彩粧，包括防水抗油眼線、睫毛膏、高持色唇彩與底妝，遇水即分散成超微細分子，因此無需乳化，清水一沖，徹底潔淨臉部殘妝，無需擔心毛孔阻塞與殘留。

▲卸妝,Za,克蘭詩,FANCL,卸妝油,卸妝乳,卸妝蜜,保養,清潔。（圖／品牌提供）

3.克蘭詩 阿爾卑斯純淨卸妝乳

以來自阿爾卑斯山的『純淨溫和配方』柔嫩肌膚，加上辣木萃取汙染粒子，兼顧潔淨力與舒適不緊繃。適合溫和卸除淡妝，細膩潤澤的乳液狀質地，透過輕輕按摩可逐步釋放療癒感十足的花朵香氛，放鬆一日累積的緊繃感受，按摩後再以面紙擦拭或直接以水洗淨皆可。

►47歲金瑞亨拍攝美妝畫報　臉上零細紋、超緊緻肌膚讓人好羨慕

►髮量瞬間Double成長的魚骨辮髮型！不會編三股辮也能輕鬆完成

►Jessica完美膚質靠這顆氣墊粉餅　開架價格粉絲也買得起！

關鍵字：

卸妝, Za, 克蘭詩, FANCL, 卸妝油, 卸妝乳, 卸妝蜜, 保養, 清潔

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

三眼怪、熊抱哥別針很可愛　《怪獸大學》泡泡鑰匙圈超療癒

三眼怪、熊抱哥別針很可愛　《怪獸大學》泡泡鑰匙圈超療癒

48歲李冰冰擁有S曲線　比少女還完美的身材歸功於「綠色飯包」

48歲李冰冰擁有S曲線　比少女還完美的身材歸功於「綠色飯包」

包準夏天白成一道閃電　不曬黑、不曬老必買3款開架隔離乳

包準夏天白成一道閃電　不曬黑、不曬老必買3款開架隔離乳

沒用過就太遜了！3款「明星保養」有人一用就是20罐沒斷過 周揚青包包搜密：氣墊粉餅、唇蜜必帶　補妝隨便拍兩下就搞定 Jisoo分享IG湧365萬讚　小小年紀就成為唇釉帶貨王 限量必買！「最美吹風機」蜜桃粉紅色、粉底送Hello Kitty補妝鏡 翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉 「佔有慾爆棚星座」Top 3！　天蠍才第三、 冠軍容不下一粒沙 郭婞淳戴香奈兒耳環奪金！粉色戰袍超萌　舉重女神藏少女心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面