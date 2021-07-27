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營養師教「有效改善便秘」飲食3秘訣！蘋果帶皮吃更有效

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▲▼營養師教改善便秘3秘訣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

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記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

隨著飲食習慣、生活作息改變，不少現代人都有排便不順、甚至是便秘的困擾，不僅身體難受、影響健康，也會使小腹凸出，影響身形線條。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就指出，食物會在大腸中停留48小時左右，人體內可能會有這一兩天所吃的食物，並不是一定要天天排便才是正常，基本上一週排便小於3次，或連續3天沒排便才算是便秘。他也進一步分享能幫助改善便秘情況的飲食3關鍵，有排便困擾的人快來看看你做到沒。

▲▼營養師教改善便秘3秘訣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

1.水分攝取充足

建議每天水分攝取要充足，至少要攝取8～10杯，每杯約240ml，能幫助糞便軟化。

2.多吃蔬果

攝取足夠的纖維，能促進腸道蠕動，而新鮮蔬果就是纖維的很好來源。蕭瑋霖表示，國民營養調查中發現，國人蔬果攝取非常不足，建議每天的膳食纖維攝取量為25～35g，但國人平均每天的扇時先為攝取只有15～20g，還不到建議量的2/3。

▲▼營養師教改善便秘3秘訣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

3.適量攝取油脂

適量攝取油脂可幫助潤滑腸道、糞便，建議烹調時可選擇不飽和脂肪酸的油脂，像是橄欖油、芝麻油等。飲食指南建議每日約3～7茶匙，但因油脂1g就有9大卡，熱量較高，建議不要超過總熱量的百分之30，以免造成肥胖問題。

▲▼營養師教改善便秘3秘訣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

除了上述3個飲食重點，蕭瑋霖也直接列出幾項有助於改善排便不順的食物推薦。

1.地瓜葉

地瓜葉的膳食纖維含量很高，可說是蔬菜中的代表，每100g的膳食纖維高達3.3g，能幫助腸道蠕動。

2.優格

優格含有益生菌，能培養腸道好菌，改善腸道菌叢生態。

3.帶皮蘋果

蘋果皮中含有的木質素，屬於非水溶性纖維，能幫助腸道蠕動。

另外，常會聽到有人開玩笑說，便秘就喝早餐店奶茶。蕭瑋霖也指出，其實早餐店奶茶會造成腹瀉，可能跟食物中毒有關，第一個可能是衛生不佳所導致，或可能是因其中添加的乳製品造成乳糖不耐因而腹瀉，別當作改善便秘的正確方法。

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