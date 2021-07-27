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3款「神級化妝水」必買！敷完肌膚像是喝飽水般透亮

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記者李薇／綜合報導

夏季就是需要濕敷，補充足夠的水分，臉部肌膚才能白皙透亮，《ET FASHION》就特搜3款厲害的化妝水，不但可以薄擦，更是可以濕敷，身為美妝愛好者一定要試試看，享受一下化妝水帶給肌膚的「沉浸式」保養。

▲化妝水。（圖／品牌提供）

1.理膚寶水 B5全面修復保濕化妝水

台灣皮膚科醫師推薦No.1、敏感性皮膚第一品牌理膚寶水，全面修復霜為靈感、專為亞洲肌膚設計研發的全新「B5全面修復保濕化妝水」富含三大極效舒緩成份：高濃度5%維生素原B5、95%純度積雪草苷、理膚寶水溫泉萃取因子，可以幫助肌膚修護、強化肌膚屏障，加入修復速度。

▲化妝水。（圖／品牌提供）

2.REN 鮮果C亮采化妝水

限量上市的REN鮮果C亮采化妝水 夏日特調版，不僅延續經典配方，採用結合乳酸、水楊酸、杜鵑花酸等天然酸類的溫和保養成分，為臉部肌膚更新老廢角質；夏日特調版更特別添加有機黃瓜萃取，幫助舒緩、鎮定肌膚。

▲化妝水。（圖／品牌提供）

3.TRUE TISANE 金銀花輕盈控油晶透露

一瓶兼具化妝水和精華液功效，專為夏季和油肌人設計的精華水。富含金銀花萃取、牡丹、歐洲椴花、藥蜀葵、山金車萃取物5種抗痘成分，以及酵母發酵液和高達20種天然植萃成分，控油、抗痘、保濕、調理粉刺，14天有感！

►47歲金瑞亨拍攝美妝畫報　臉上零細紋、超緊緻肌膚讓人好羨慕

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關鍵字：

化妝水, 理膚寶水, REN, TRUE TISANE

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