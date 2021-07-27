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唇彩大比拚！香奈兒「秋色謎幻」、嬌蘭「千鳥格」唇膏8月開賣

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▲▼新品唇膏盤點。（圖／品牌提供）

▲新款唇彩比外型也比話題。（圖／品牌提供，以下同

記者曾怡嘉 / 台北報導

根據研究調查，女人嘴唇是全身最具吸引力的部位，外出塗上口紅絕對是必備的美麗儀式，各大彩妝即將在8月推出全新重量級唇彩，一起來看看！

▲▼新品唇膏盤點。（圖／品牌提供）

▲▼新品唇膏盤點。（圖／品牌提供）

▲Guerlain 紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏，全15色，1,160元、 紅寶之吻高訂唇膏彩殼（全新限量6款），1,350元。

嬌蘭

嬌蘭即將推出全新絲絨風格霧面唇膏，以巴黎女伶時尚風格為設計靈感來源，打造全新「紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏」，首次推出6款布料元素唇膏彩殼，織物上設計著絲絨千鳥格、經典方格紋、氣質粗花呢等法式經典服裝花樣。

▲▼新品唇膏盤點。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 超炫耀釉光唇萃，6色，1,350元、超炫耀柔霧水唇露，6色，1,350元。

香奈兒

香奈兒超炫耀唇彩限量秋色謎幻系列即將登場，由香奈兒彩妝創作工作室打造全新 12 款獨特色調，引領今年秋冬唇彩大勢。其中包含 6款超炫耀釉光唇萃新色， 6款超炫耀柔霧水唇露新色，以及限量香奈兒超炫耀唇彩釉光盒，可依據場合選擇、變化不同日常妝效。

▲▼新品唇膏盤點。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 絕對完美柔霧唇露，12色，1,250元。

蘭蔻

蘭蔻把絕對完美柔霧唇膏變成唇露了！被譽為「最輕盈的持色唇露」，注入極濃顯色粒子、採用革命性超輕盈水膜科技，只要輕輕一抹，立現完美色澤，獨家配方打造4倍輕薄的質地、卻能完美呈現濃郁色澤。

►Less is more！夏季「純淨保養」盤點，只給肌膚需要的

關鍵字：

唇彩, 新品, 蘭蔻, 香奈兒, 嬌蘭

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