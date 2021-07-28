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《樂一通》兔寶寶化身潮服、超Ｑ口罩好想收！搭電影熱潮推出「詹皇」公仔

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記者王則絲／綜合報導

由NBA球星LeBron James與經典卡通《樂一通LOONEY TUNES》角色們主演的真人動畫電影《怪物奇兵：全新世代》現正熱映中，在美國票房開出好成績，人氣超高！搭上電影熱潮，眾多品牌都搶著推出與《樂一通》的聯名，包括潮牌STAY REAL的服裝配件、Bonny & Read的超Ｑ萌飾品以及防疫期間必備的口罩，通通可愛爆棚，粉絲們絕對必收！

▲樂一通聯名商品。（圖／記者王則絲攝）

▲眾多品牌接連推出《樂一通》聯名商品。（圖／記者王則絲攝）

＃STAY REAL X LOONEY TUNES

潮牌STAY REAL首次攜手《樂一通》推出聯名系列，以「無樂不作Stay High」為設計主題，將經典卡通角色們包括兔巴哥、崔弟、傻大貓、太菲鴨、豬小弟、大嘴怪⋯⋯通通印上服裝，帶來單品包括眾多男、女裝T恤，以及可愛老帽、小包，走的是美式休閒路線。

▲樂一通聯名商品。（圖／品牌提供）

▲樂一通聯名商品。（圖／品牌提供）

▲STAYREAL｜LOONEY TUNES聯名系列，NT＄1,280～1,480。（圖／翻攝自官網）

▲樂一通聯名商品。（圖／記者王則絲攝）

▲STAYREAL｜LOONEY TUNES 老帽，NT＄1,280。（圖／記者王則絲攝）

＃Bonny & Read X LOONEY TUNES

平價飾品品牌Bonny & Read一向受到少女們歡迎，這次攜手《樂一通》聯名系列，共推出15款耳環、手鍊、項鍊、鍊戒、零錢包，將人氣角色們通通化身為亮麗的配件。

▲樂一通聯名商品。（圖／品牌提供）

▲樂一通聯名商品。（圖／品牌提供）

▲樂一通聯名商品。（圖／記者王則絲攝）

▲Bonny & Read X LOONEY TUNES聯名飾品。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

＃欣新口罩 X LOONEY TUNES

各種聯名單品都有了，怎麼能少了口罩呢？這次搭上《樂一通》的高人氣，欣新口罩特別與華納兄弟授權合作，推出《樂一通》系列口罩，總共帶來三種樣式，是不是超可愛？

▲樂一通聯名商品。（圖／品牌提供）

▲樂一通聯名商品。（圖／記者王則絲攝）

▲欣新口罩 X LOONEY TUNES口罩。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

＃Niche Base 「Space Jam2」周邊

Niche Base推出《怪物奇兵2》電影主題周邊，包括4入與12入卡通角色造型印章，以公仔形式還原各個人氣角色，其中還有本次最大咖LeBron James的造型款式！如果你同時是《樂一通》與LeBron James的粉絲，絕對要收藏。

▲樂一通聯名商品。（圖／記者王則絲攝）

▲Niche Base 「Space Jam2」周邊商品。（圖／記者王則絲攝）

關鍵字：

樂一通, 怪物奇兵, 怪物奇兵2, 怪物奇兵：全新世代, LOONEY TUNES, LeBron James, STAY REAL, Bonny & Read, 樂一通口罩, 卡通口罩, 欣新口罩, 公仔, 玩具

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