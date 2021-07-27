「舉重女神」郭婞淳奪金藏少女心！　香奈兒耳飾、粉色戰袍超萌

▲台灣「舉重女神」郭婞淳成功奪下東京奧運金牌。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

台灣「舉重女神」郭婞淳今（27日）成功以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤在本屆東京奧運抱回第一面金牌，全台觀眾都跟著熱血沸騰。眼尖網友也發現，愛美的郭婞淳在比賽中戴上了香奈兒（CHANEL）耳釘，並穿著她最愛的「亮粉色運動服」出戰，超狂實力和高顏值根本無人能敵。

▲郭婞淳身穿亮粉色的Under Armour 訓練服、戴香奈兒耳環。（圖／翻攝自farfetch、路透）



「舉重女神」郭婞淳在今日下午的舉重女子59公斤量級登場，最終以總和236公斤成績成功奪金，驚人實力全台觀眾都看呆。其實郭婞淳早在一出場時就勝券在握，她身穿亮粉色的Under Armour 訓練服自信亮相，而粉色系一直是郭婞淳最愛的顏色，她過去曾在《ET FASHION》訪問中透露，「在挑選運動服時，第一眼就會被亮粉色系的東西吸引。」郭婞淳俏皮少女心表露無疑，果真在稍早的東京奧運會場上，郭婞淳披上粉色戰袍氣勢驚人奪下金牌。



▲郭婞淳曾多次在訓練中佩戴著香奈兒耳飾。（圖／體育署）

郭婞淳上場時還佩戴了香奈兒（CHANEL）耳飾，是品牌的經典款式，以別具標誌性的雙C Logo點綴之上，隨著鏡頭特寫非常顯眼，其實該耳飾一路伴隨郭婞淳的訓練之路，就連此次東京奧運也沒缺席，郭婞淳從始至終都保有愛美之心，顯得格外可愛。

擁有阿美族血統的郭婞淳，深邃五官與過人實力擄獲大批粉絲，化起妝來更是十足的女神風範，她還曾穿著精品巴黎世（BALENCIAGA）彩色Logo夾克搭配藍色針織衫擺拍，讓粉絲一睹舉重女神的多樣化造型。

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