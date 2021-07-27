IKEA宣布恢復營業時間　高雄店餐廳卻未開？　官方回答了

▲台灣IKEA宣布回復正常營業時間，餐廳最早9點就開。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣7／27正式進入疫情二級，官方也鬆綁部分措施，IKEA也正式公告，全台6店將恢復疫情前的營業時間，但因應雙北尚未開放內用禁令，所以有部分餐廳未開放用餐，不過已開放內用的高雄市，IKEA高雄店餐廳也暫停開放，引發網友討論。

疫情降級，部分措施解封，百貨紛紛宣布調回營業時間，而連鎖咖啡也因應地方政府規定，開放部分內用服務，IKEA也從7／27起，逐步調回疫情前營業時間，並依照門店所在地的縣市政府規定，提供餐廳內用服務。

7／27起桃園、台中、高雄店營業時間為上午10點至晚上10點，新竹訂購取貨中心營業時間為中午12點至晚上9點（取貨時間下午1點起）；7／30起內湖、新莊、新店店營業時間調回上午上午10點至晚上10點。

▲IKEA營業時間。（圖／業者提供）

而賣場內瑞典餐廳開放內用分店包括桃園店與台中店，其他包括內湖、新莊、新店與高雄店暫時不開放內用，因雙北地區正在現未開放內用，前三店都很正常，但可內用的高雄店餐廳也未開放，就有網友對此提問：「高雄IKEA餐廳怎麼沒開放？」

台灣IKEA對此表示，高雄市訂的內用規則較嚴格，為謹慎起見，決定暫緩開放。