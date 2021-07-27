fb ig video ETtoday search mobile

IKEA宣布恢復營業時間　高雄店餐廳卻未開？　官方回答了

>

▲▼內湖IKEA因接獲北市府通知發現確診者足跡,16日持續暫停營業,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣IKEA宣布回復正常營業時間，餐廳最早9點就開。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣7／27正式進入疫情二級，官方也鬆綁部分措施，IKEA也正式公告，全台6店將恢復疫情前的營業時間，但因應雙北尚未開放內用禁令，所以有部分餐廳未開放用餐，不過已開放內用的高雄市，IKEA高雄店餐廳也暫停開放，引發網友討論。

疫情降級，部分措施解封，百貨紛紛宣布調回營業時間，而連鎖咖啡也因應地方政府規定，開放部分內用服務，IKEA也從7／27起，逐步調回疫情前營業時間，並依照門店所在地的縣市政府規定，提供餐廳內用服務。

7／27起桃園、台中、高雄店營業時間為上午10點至晚上10點，新竹訂購取貨中心營業時間為中午12點至晚上9點（取貨時間下午1點起）；7／30起內湖、新莊、新店店營業時間調回上午上午10點至晚上10點。

▲IKEA營業時間。（圖／業者提供）

▲IKEA營業時間。（圖／業者提供）

而賣場內瑞典餐廳開放內用分店包括桃園店與台中店，其他包括內湖、新莊、新店與高雄店暫時不開放內用，因雙北地區正在現未開放內用，前三店都很正常，但可內用的高雄店餐廳也未開放，就有網友對此提問：「高雄IKEA餐廳怎麼沒開放？」

台灣IKEA對此表示，高雄市訂的內用規則較嚴格，為謹慎起見，決定暫緩開放。

關鍵字：

二級, 解封, 降級, IKEA, 營業時間, 餐廳, 內用

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

比星座更準！從「出生日期」看真實個性，10號好勝心強、29號易受騙

比星座更準！從「出生日期」看真實個性，10號好勝心強、29號易受騙

翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉

翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉

「舉重女神」郭婞淳私下穿搭超甜！　氣質紅裙＋煙燻妝女人味破表

「舉重女神」郭婞淳私下穿搭超甜！　氣質紅裙＋煙燻妝女人味破表

星巴克「那不勒斯星冰樂」漸層絕美！　7／28上市還有銷魂提拉米蘇 【不斷更新】4大連鎖百貨調回營業時間　百貨二級延長服務懶人包 星巴克解封首日直擊　熱門早餐時段僅一人內用 哥倫比亞射箭美女推特爆紅！神仙顏值被封「愛神丘比特」　網：射中我的心 2.6萬坪「遠百竹北」2021年底開幕！　客家土樓、空中花園特色登場 黛妃姪女「父女戀」成真　穿蕾絲白紗嫁富豪美翻 國際牌電風扇下殺2588元　一個月電費2.7元超省錢又節能

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面