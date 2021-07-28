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擊退「暗沈熬夜肌」！6款網推好評「養膚神器」　秒回透亮好氣色

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▲▼ 熬夜必備養膚神器。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲熬夜後使用舒緩修護保養品，幫助恢復透亮好氣色。（圖／翻攝IG@aoihamada）

記者張毓容／綜合報導

隨著疫情趨緩、防疫警戒降級，回歸以往生活有望可期，但這兩個月居家防疫以來，不少人的作息都開始混亂，熬夜晚睡變成常態，不僅讓隔天精神不好，肌膚也會變得乾燥、暗沈、甚至蠟黃，氣色超差。想讓「熬夜肌」得到修護舒緩、恢復好氣色，快從以下網推好評的「養膚神器」中挑選一款，幫你擊退暗沈乾荒和粗糙，恢復肌膚健康和透亮水潤好狀態。

▲▼ 熬夜必備養膚神器。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

d program敏感話題 亮白益生化粧水，125ml，NT$1,300。

在美妝版上擁有超多好評的d program敏感話題，不僅深受許多敏感肌人喜愛，就連一般肌膚用也有感。而今年新推出的「亮白益生化粧水」添加2大獨家專利成分「酵母萃取美肌益生元」與「d program穩定複合配方」，深度保水＋鎖水，平衡肌膚好菌微生態，強健肌膚天然屏障，且專為暗沉黑斑的敏感肌設計，添加大麥根、山楂、野芝麻萃取，改善斑點與暗沉

▲▼ 熬夜必備養膚神器。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

SHISEIDO 怡麗絲爾 彈潤時控精粹，40ml，NT$2,000。

今年推出以來拿下許多日本美妝排行榜的「AI小白金」怡麗絲爾彈潤時控精粹，富含對抗肌膚初老關鍵成分「時控修護複合精華Fill up CP」，維持肌膚內健康，為肌膚帶來水潤澎彈的保濕抗老活力，搭配水玉光共同成份，完美折射光線，讓肌膚更透亮。

▲▼ 熬夜必備養膚神器。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

Dr. Jackson’s 05臉部凝露，50ml，NT$2,650。

將化妝水及精華合而為一的水潤凝露，添加猴麵包樹籽油、臘腸樹果萃取、大馬士革玫瑰花水、蘆薈等天然配方，富含維生素C，能立即舒緩缺水乾可肌膚，安撫曬後敏感、熬夜疲倦等問題，滋養、緊緻並調理膚色，讓肌膚煥發透亮光采。

▲▼熬夜必備養膚神器。（圖／品牌提供）

東森自然美 肌因極光白凝露，120ml，NT$3,080。

採用十多種天然植物精華的東森自然美肌因極光白凝露，添加α-熊果素、洋甘菊、甘草精、ATP等高效修護精華，可深入肌膚加強導入淨白保濕成份，滋潤肌膚同時，幫助預防斑點、擺脫暗沈，更提亮膚色。

▲▼ 熬夜必備養膚神器。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

SHISEIDO HAKU 驅黑淨白露Z，45g，NT$3,000。

熱賣多年的亮白神器「驅黑淨白露」升級至全新8代「驅黑淨白露Z」，含有4MSK、傳明酸等明星亮白成分，新添加小連翹萃取精華，可幫助肌膚抑制黑色素生成，搭配多種精華複合物組成，為肌膚注入淨白保養，深層調理，提升肌膚健康，有效改善瑕疵。

▲▼ 熬夜必備養膚神器。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

Za 晚安水水透亮保濕霜，100g，NT$500。

兼具保濕晚霜與水洗式面膜雙重功能，能補水還能美白的一瓶兩用霜。添加玻尿酸與雙重彈力精華，偕同4MSK美白精華，為肌膚補水同時，持續提亮淨白，如白雪般的凝霜質地柔滑綿密且不黏膩，可薄塗當晚霜使用，也可厚敷15分鐘作為保濕滋潤面膜使用。

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關鍵字：

保養, 護膚, 熬夜, 暗沈, 蠟黃, 氣色, 乾燥, 養膚, 透亮, 水潤

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