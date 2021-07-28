楊冪大長白腿岔出裙襬太勾魂！　網幽默讚：跟奧運一樣好看

記者王則絲／台北報導

大陸一線女星楊冪，近日因戲劇《愛的二八定律》再度登上人氣巔峰，早先出席時尚盛典紅毯，美豔時髦裝扮讓大家看得很過癮，昨日她出席代言品牌活動，身穿一襲「腰間鏤空」白色開衩禮服，一雙傲人的大長白腿從裙襬順勢岔出，身形比例超驚人，絕佳狀態再次讓人眼睛一亮，粉絲幽默讚：「跟奧運一樣好看。」

▲楊冪穿著腰肩鏤空開衩禮服出席公開活動。（圖／翻攝自微博，以下同）



近日正值東京奧運舉行期間，全球都在瘋體育賽事，忙著替自己的國家加油喝采，幾乎佔據每日新聞版面。楊冪昨日出席代言髮品公開活動，照理應會被奧運分散掉不少注意力，但依然登上了熱搜榜，超高人氣令人驚嘆。

楊冪當天穿著一襲來自NICOLE BY NF的白色禮服，為台牌婚紗NICOLE & FELICIA創辦姐妹另設的日常路線品牌，上身斜肩設計讓楊冪小露香肩，腰間部分則是全鏤空，緊靠側邊圓形環與下半身布料連接，垂墜布料沿著楊冪纖瘦的身形流瀉而下，一雙招牌的鉛筆腿從一側大腿根部開始岔出裙襬，替這身禮服拉出絕佳比例，配上同樣純白的跟鞋收尾，仙氣滿溢。

即便是出席品牌活動，楊冪也不失盛典水準，絕美禮服造型輕鬆吸住眼球，跟著其他奧運消息一起登上熱搜，粉絲更幽默讚：「冪冪跟奧運一樣好看」、「怎麼每次都要把我的魂勾走」、「身材絕了」、「這也美得太過份了」、「這腰！」

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