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CITIZEN波紋面盤像鵲橋　7時鑲鑽給驚喜

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▲▼ CITIZEN ,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN於天然粉蝶貝面盤上裝飾波紋的EM0912-84Y光動能錶，14,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

迎接即將到來的七夕，CITIZEN發表適合作為情人節禮物的女錶EM0912-84Y，巧妙融合日本與華人七夕的習俗與故事，因為粉蝶貝面盤上的波紋裝飾，既像日本將掛在竹枝上祈求好運的飄揚彩色籤詩，也如同牽起牛郎織女的鵲橋，浪漫意象讓人心動，小驚喜則位於7時位置，是一顆美鑽！

▲▼ CITIZEN ,Seiko 。（圖／公關照）▲▼ CITIZEN ,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN雙色款EW2425-57W日期星期光動能錶（左）16,800元，搭配紅色小牛皮錶帶的EW2420-00A腕錶15,800元。
 

若另一半是實用派，CITIZEN顯示日期與星期的Day-Date光動能女錶是首選，面盤以樂譜為設計靈感，如五線譜的環圈上跳躍的音符正是活潑的阿拉伯數字，共有雙色的EW2425-57W、櫻花粉的EW2426-54A款式，以及時標與皮錶帶均為鮮紅色的EW2420-00A腕錶，展現熱情魅力。

▲▼ CITIZEN ,Seiko 。（圖／公關照）

 

▲Seiko Lukia SSQV081J電波錶款黑色面盤搭配花瓣圖騰，29,500元。（圖／Seiko提供）
 

Seiko Lukia女錶也有不少忠實擁護者，最新款電波女錶SSQV081J跳脫以往品牌愛用的粉嫩色系，面盤罕見以黑色為主色調，但細看其實暗藏女人味設計，面盤裝飾花瓣圖騰，而錶殼為輕盈的鈦金屬材質，風格簡約大器，無論上班或休閒時光都容易搭配。

►Seiko「鮪魚罐頭」紀念錶藍漸變黑面亮相　限量80只得手刀搶

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關鍵字：

CITIZEN, Seiko

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