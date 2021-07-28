摩納哥王子妃必備珠寶來台　雕金工藝了得

▲摩納哥王子妃Beatrice Borromeo佩戴Buccellati耳環出席Dior 2022早春度假時裝系列。（圖／Buccellati提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

逾百年歷史的義大利珠寶品牌Buccellati，堅持採用可追溯至文藝復興時期的雕金工藝，打造一件件如藝術品的珠寶而深受名流喜愛，出身義大利貴族名門、嫁給摩納哥Pierre Casiraghi王子的王子妃Beatrice Borromeo便是頭號粉絲，進而替品牌代言拍攝形象照，她日前出席愛牌Dior大秀也是Buccellati珠寶不離身，近日一系列高級珠寶將抵台亮相，台灣收藏家能近距離鑑賞手工雕琢之美。

▲Buccellati Unica 系列彩色剛玉鑽石項鍊。



Tulle「珠羅紗」是Buccellati標誌性工藝之一，此次來台的多件作品如翼形耳環、水滴狀耳環都以此技法完成，特色是由細小的六邊形鏤空結構組成如蕾絲般的質感，考驗工匠的耐心與技術；此外，品牌也端出多款風格大器的項鍊，當中霸氣的Opera紅碧璽鑽石項鍊，鍊墜可拆下作為胸針。



▲Buccellati Art系列受印象派啟發翼形耳環。



日前於坎城影展大出風頭的蕭邦（Chopard），旗下Red Carpet系列高級珠寶也有不少蕾絲線條的設計，英國女星Amy Jackson即佩戴如領片般的蕾絲造型鑽石項鍊登上影展紅毯，配上紅色禮服貴氣逼人。

▲英國女星Amy Jackson日前佩戴蕭邦Red Carpet系列蕾絲造型項鍊登上坎城影展紅毯。（圖／蕭邦提供）

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