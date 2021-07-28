瘦不下來都是因為代謝差！「5個方法」讓減重事半功倍

▲充足睡眠是最簡單的減重方法。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

編輯 / Amber

很多人控制飲食一段日子後，減重效果仍不如預期，大都是因為基礎代謝率不足，基礎代謝力是指人體在清醒且不受任何情況影響下的能力代謝，只要代謝率越高，每天消耗熱量也越多，脂肪燃燒也更有感。想要減重請留意以下5點，幫助提高基礎代謝。

#保持運動習慣

維持運動的習慣，能幫助燃燒代謝脂肪，身體也會為了適應運動，進而帶動身體基礎代謝力。

#熱量攝取充足

很多人控制飲食太過頭，總讓身體處於飢餓狀態，這時身體會自動降低呼吸心跳的基礎代謝，幫助達到平衡，所以營養攝取均衡、熱量達標很重要，別只選擇水果蔬菜等單一食物補充，吃不夠更會拖垮代謝力。

#每天睡滿6小時

睡眠是健康之本，睡眠時人體器官休息排毒時間，若是沒有休息好，代謝力就會降低，根據研究報告指出，在晚上11點至凌晨5點這段時間要睡滿6小時，對代謝力也正向幫助。

#多喝水

多喝水能夠促進腸胃蠕動，當身體腸胃維持健康運作，幫助排除多餘廢物，新陳代謝自然提升。就

#補充益生元

多攝取含益生元食物，益生元能餵養益生菌，當益生元越多，腸道中的好菌就會越多，幫助抑制壞菌生長，當腸道健康能為良好運作，消化力好，即能帶動基礎代謝力。

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