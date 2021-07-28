吸油面紙用錯會更油！皮膚科醫師教5個「正確控油」小技巧

▲醫師提醒，正確控油才能避免肌膚受傷或反而出油更多。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@goodal_official）

記者張毓容／台北報導

夏天一到，肌膚出油量就爆增，尤其是本來出油量就多的油性肌，不僅化妝容易脫妝，更容易使得粉刺、痘痘狂冒，讓人超困擾。油皮星人應該都嘗試過各種控油方法，但小心錯誤控油不僅對肌膚造成負擔，甚至反而讓出油更嚴重！知名皮膚科醫師廖苑利就特別分享了5招正確控油小技巧，中東油田們快來學。

首先，廖醫師表示，肌膚出油狀況會受到年齡和性別影響，像是在幼兒階段時，皮脂腺分泌狀態會保持在低水平，青春期前開始分泌會逐漸增加，到16～20歲時達到最高，並且一直維持，而隨著自然衰老，女生約40歲、男生約50歲左右開始，分泌量會逐漸減少。而除了年齡影響，還有以下4種原因會導致肌膚愛出油。

▲甜食或油炸食品容易刺激油脂分泌增加。（圖／翻攝unsplash）

1.飲食

低熱量的食物可降低皮脂分泌率，而高熱量食物則會影響油脂分泌增加，像是油炸食品和甜食，對於容易冒痘長粉刺的人來說就建議要少吃。

2.內分泌



雄激素是影響皮脂腺分泌的重要原因。

3.溫度



皮脂腺分泌會隨著溫度起伏而有變化，像是天氣熱時，油脂和汗水分泌都會增加，這也是為何許多人夏季特別有出油旺盛、油光滿面的困擾。

4.情緒



情緒波動會伴隨著腎上腺分泌功能活躍，在產生大量腎上腺素的同時，會有大量腎上腺來源的雄激素DHEA合成和釋放，會促進皮脂腺分泌。

▲皮膚科醫師建議一天洗臉最好別超過2次。（圖／翻攝IG@04_j.a）

想減少油脂分泌量，正確做法很重要，廖醫師也進一步分享了5個正確控油關鍵。

1.適當清潔



一天內洗臉最好不要超過2次，在去除臉上多餘油脂的同時，要注意別破壞像是神經醯胺等結構脂質，廖醫師建議可選擇弱酸性胺基酸洗面乳，能溫和洗淨不刺激。

2.適當使用美妝小物吸油



可使用吸油面紙或蜜粉等美妝小物幫助吸附油脂控油，但廖醫師也提醒，吸油面紙不要過於頻繁使用，每次使用也不要把臉上的油脂完全吸乾，要稍微保留一些，自身分泌的油脂對肌膚是有保護作用的。

3.加強肌膚代謝



可使用維生素B6、外用維A酸、果酸等酸類成分，幫助肌膚加強代謝，減少皮脂生成堆積，進而改善一些因出油導致的肌膚問題。

4.維持健康生活習慣



除了甜食、油炸食品外，有些高GI食品也會加劇肌膚出油，所以養成規律作息、減少熬夜，同時少吃高糖、高油、高熱量食物，維持健康生活習慣，能幫助減少油脂過度分泌。

5.口服A酸



口服維生素B、A酸可幫助改善出油和抑制皮脂腺，但廖醫師也提醒，口服A酸要在醫師建議下服用，並謹遵醫囑。

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