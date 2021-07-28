營養師教你看懂「身體6警訊」，「3類食物」助你提升防護力

▲長期疲勞熬夜，大病小病跟著來。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

在疫苗覆蓋率仍不足情況下，必須得從提升防護力做起，營養師高敏敏表示，許多人看似健康，其實保護力卻很差，身體早已發出警訊卻不知，為此她教你看懂身體「6警訊」，並從「3類食物」下手，養出防護金鐘罩。

（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

#腸胃不舒服

腸道是人體的「第二個大腦」，決定人體7成保護力，若是最近常覺得腸胃不舒服，就是身體發出的求救警訊。

#過敏

以前很少過敏，當保護力下降，對於外來刺激就容易發生過敏反應。

#疲勞易累

疲憊到補眠也沒沒用，長期慢性疲勞也會影響身體保護力，相互影響形成惡性循環。

#皮膚敏感

皮膚是身體最外層的器官，保護力下降會使皮膚抵禦外面外來物刺激的能力減弱。

#易感冒

保護力下降易遭受細菌、病毒易入侵，造成常見的感冒症狀。

#莫名發熱

身體發熱但又沒有發燒，代表身體可能正在發炎狀態會一直消耗身體能量，使得沒有足夠的保護力應戰。

若有以上症狀近來似曾相似，營養師高敏敏建議多攝取「3類食物」，幫助提升自體免疫力。

1.優質蛋白質

優質蛋白質是構成免疫細胞的主要原料，好的原料才能建構好的保護力，建議優先選擇蛋、豆製品、魚、低脂肉、海鮮等，避免加工品香腸、臘肉等，每餐攝取一掌心大小為準。

2.優酪乳、優格

優酪乳和優格中的好菌能養出健康腸道環境，幫助抵禦病原體入侵。

3.新鮮蔬果

蔬果內的維他命C是參與免疫細胞分化、吞噬能力的重要角色，植化素也能讓發炎介質減少、強化免疫細胞、增強保護力，建議每餐蔬菜份量2手掌、水果餐間1拳頭，各種顏色都均衡攝取、不偏食。

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