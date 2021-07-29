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熊大有新朋友了！穿「小小兵」吊帶褲巨可愛！多款露營小物等你收集　

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編輯／Emily　圖／翻攝自collection.linefriends.com、store.kakaofriends.com

LINE FRIENDS角色們的可愛造型圈粉無數，最近為了慶祝十周年，居然與人氣卡通角色「小小兵」合作，推出一系列聯名商品，從娃娃、抱枕到野外露營的用品都有，熊大和莎莉頭戴護目鏡、穿上藍色吊帶褲，根本直接變成小小兵，尤其同樣是黃色的莎莉相似度更高，實在是太Q啦！

▲熊大X小小兵。（圖／翻攝自collection.linefriends.com）

#玩偶系列

LINE FRIENDS與小小兵的聯名系列有多款玩偶，最大型的娃娃有小小兵手拿熊大和熊大手拿小小兵兩款。小隻的玩偶吊飾則有熊大和莎莉兩款，他們都換上小小兵的標準裝扮，黃色的莎莉像到讓人認錯。另外還有大顆的圓形靠墊，拿來當抱枕或豆豆椅都很適合，有小小兵大頭和印花圖案兩款。

▲熊大X小小兵。（圖／翻攝自collection.linefriends.com）

▲熊大X小小兵。（圖／翻攝自collection.linefriends.com）

#露營用品

配合近期的露營風潮，聯名系列中有多款露營用品，像是可摺疊收納的椅子、保冷箱…，這系列都是熊大、莎莉和小小兵的印花圖案，黃、藍配色非常亮眼。還有迷你硬殼行李箱，尺寸是15吋，裡面有分層設計，出門旅遊攜帶很方便，另一款小推車，可以裝保冷箱或各種露營用品，讓你大包小包也不費力，拖起來超輕鬆。

▲熊大X小小兵。（圖／翻攝自collection.linefriends.com）

▲熊大X小小兵。（圖／翻攝自collection.linefriends.com）

#實用小物

想要日常就能用到的小物，可以看看AirPods保護套，有熊大和小小兵兩款造型，讓你把他們隨身帶著走，還有同造型的斜背小包包，可以裝手機、錢包等小物，背起來可愛度破表，其他還有環保購物袋、杯子等眾多品項等你收集。

▲熊大X小小兵。（圖／翻攝自collection.linefriends.com）

▲熊大X小小兵。（圖／翻攝自collection.linefriends.com）

另外，韓國KAKAO FRIENDS也有推出「萊恩露營用品」，這系列的萊恩頭戴藍色漁夫帽、身穿白T和短褲、配上小背包，整套裝扮充滿戶外感，做成玩偶萌度更升級，其他用品則有露營必備的「可折疊椅子」和「迷你硬殼行李箱」，整體以鮮豔的橘色系為主，並搭配萊恩坐在營火旁、在森林裡的露營風插圖。

▲熊大X小小兵。（圖／翻攝自collection.linefriends.com）

▲熊大X小小兵。（圖／翻攝自collection.linefriends.com）

▲熊大X小小兵。（圖／翻攝自collection.linefriends.com）

►這個包有夏天的味道！古銅色史努比把夏威夷外帶給你　熊大包超Q萌

►小小兵蓮蓬頭加上濾芯也太可愛！連洗澡都變成療癒的一件事

關鍵字：

line, 熊大, 小小兵, 莎莉, 玩偶, 露營用品

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