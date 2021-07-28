fb ig video ETtoday search mobile

戴資穎也戴「郭婞淳同款」香奈兒耳環！　網揪驚人巧合：根本女王專屬

>

記者鮑璿安／台北報導

「舉重女神」郭婞淳27日為台灣摘下本屆東京奧運首面金牌，而郭婞淳在出戰時佩戴著香奈兒（CHANEL）耳環，一夕之間爆紅引起粉絲狂問「女神同款」。然而眼尖網友也發現「世界球后」戴資穎過去也曾佩戴過郭婞淳同款香奈兒耳環，立刻掀起網友搞笑留言：「莫非是力量來源」、「根本女王專屬的」。

▲▼郭婞淳 。（圖／翻攝自IG、路透）

▲郭婞淳 。（圖／路透）

▲郭婞淳佩戴香奈兒耳環奪金引發網友熱議 （約NT25,800）。（圖／翻攝自farfetch、路透）

郭婞淳昨日成功摘金，最後還勇敢挑戰世界紀錄141公斤，雖沒成功仍是全台驕傲，而她在場上比賽時，除了身穿自己最愛的亮粉色運動服外，還佩戴了一副香奈兒（CHANEL）經典款雙C Logo耳飾，隨著鏡頭特寫十分明顯，讓全台觀眾都一同沸騰在賽後狂問「郭婞淳同款」。其實該耳環就是香奈兒的經典款，品牌會陸續在雙C的基礎上將款式進化，但一直是不敗系列。

▲郭婞淳、戴資穎 。（圖／翻攝自IG）

▲郭婞淳、戴資穎 。（圖／翻攝自IG）

▲戴資穎也有郭婞淳同款香奈兒雙C耳飾。（圖／翻攝自IG）

就連「世界球后」戴資穎也有同款，戴資穎曾多次在IG上發佈自拍，露出了香奈兒雙C圖案耳飾，加上亮眼的水晶遍佈其中，效果十分亮麗。愛美的戴資穎時常在耳上做變化，像是拍攝知名外送平台廣告時，就以基本的環式彰顯中性帥氣風格，而稍早迎戰法國選手時，照樣是耳飾、手鏈戴好戴滿，直接輕鬆晉級8強，完全不會影響狀態發揮。

過去戴資穎出席公開活動時，卸下運動服改穿頗具仙氣的純白套裝，也少不了耳飾加持，以雙圓相扣的形式彰顯垂墜感，小女人造型同樣讓粉絲印象深刻。

▲▼戴資穎。（圖／路透）

▲戴資穎稍早迎戰法國選手時佩戴了基本款耳環。（圖／路透）

▲▼戴資穎 。（圖／翻攝自IG）

▲戴資穎出席活動則加上垂墜耳飾，效果十分溫柔。（圖／翻攝自IG）

►郭婞淳戴香奈兒耳環奪金！粉色戰袍超萌　舉重女神藏少女心

►「舉重女神」郭婞淳私下穿搭超甜！　氣質紅裙＋煙燻妝女人味破表

關鍵字：

戴資穎, 郭婞淳, 奧運, 東京奧運, 香奈兒, CHANEL

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉

翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉

「佔有慾爆棚星座」Top 3！　天蠍才第三、 冠軍容不下一粒沙

「佔有慾爆棚星座」Top 3！　天蠍才第三、 冠軍容不下一粒沙

郭婞淳戴香奈兒耳環奪金！粉色戰袍超萌　舉重女神藏少女心

郭婞淳戴香奈兒耳環奪金！粉色戰袍超萌　舉重女神藏少女心

瘦不下來都是因為代謝差！「5個方法」讓減重事半功倍 戴資穎也戴「郭婞淳同款」香奈兒耳環！　網揪驚人巧合：根本女王專屬 楊冪大長白腿岔出裙襬太勾魂！　網幽默讚：跟奧運一樣好看 擊退「暗沈熬夜肌」！6款網推好評「養膚神器」　秒回透亮好氣色 「舉重女神」郭婞淳私下穿搭超甜！　氣質紅裙＋煙燻妝女人味破表 營養師教你看懂「身體6警訊」，「3類食物」助你提升防護力 全台首間「蔦屋書店辦公室」付費進場！　有茶水間、免費小點心吃到飽

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面