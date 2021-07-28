戴資穎也戴「郭婞淳同款」香奈兒耳環！　網揪驚人巧合：根本女王專屬

記者鮑璿安／台北報導

「舉重女神」郭婞淳27日為台灣摘下本屆東京奧運首面金牌，而郭婞淳在出戰時佩戴著香奈兒（CHANEL）耳環，一夕之間爆紅引起粉絲狂問「女神同款」。然而眼尖網友也發現「世界球后」戴資穎過去也曾佩戴過郭婞淳同款香奈兒耳環，立刻掀起網友搞笑留言：「莫非是力量來源」、「根本女王專屬的」。

▲郭婞淳佩戴香奈兒耳環奪金引發網友熱議 （約NT25,800）。（圖／翻攝自farfetch、路透）

郭婞淳昨日成功摘金，最後還勇敢挑戰世界紀錄141公斤，雖沒成功仍是全台驕傲，而她在場上比賽時，除了身穿自己最愛的亮粉色運動服外，還佩戴了一副香奈兒（CHANEL）經典款雙C Logo耳飾，隨著鏡頭特寫十分明顯，讓全台觀眾都一同沸騰在賽後狂問「郭婞淳同款」。其實該耳環就是香奈兒的經典款，品牌會陸續在雙C的基礎上將款式進化，但一直是不敗系列。

▲戴資穎也有郭婞淳同款香奈兒雙C耳飾。（圖／翻攝自IG）

就連「世界球后」戴資穎也有同款，戴資穎曾多次在IG上發佈自拍，露出了香奈兒雙C圖案耳飾，加上亮眼的水晶遍佈其中，效果十分亮麗。愛美的戴資穎時常在耳上做變化，像是拍攝知名外送平台廣告時，就以基本的環式彰顯中性帥氣風格，而稍早迎戰法國選手時，照樣是耳飾、手鏈戴好戴滿，直接輕鬆晉級8強，完全不會影響狀態發揮。

過去戴資穎出席公開活動時，卸下運動服改穿頗具仙氣的純白套裝，也少不了耳飾加持，以雙圓相扣的形式彰顯垂墜感，小女人造型同樣讓粉絲印象深刻。

▲戴資穎稍早迎戰法國選手時佩戴了基本款耳環。（圖／路透）

▲戴資穎出席活動則加上垂墜耳飾，效果十分溫柔。（圖／翻攝自IG）

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