亮・珠寶／老爸也要時髦一下　經典手環、企鵝胸針寵他

▲爸爸除了戴名錶，也可嘗試寶格麗B.zero1項鍊與戒指。（圖／寶格麗提供）



記者陳雅韻／台北報導

送給爸爸的父親節禮物不一定要刮鬍刀、3C用品，為他增添一些時尚味更有新鮮感，除了一只好錶外，佩戴貴金屬珠寶也有畫龍點睛的效果，對於品味更講究的商務型爸爸，一對好質感的袖扣也能為正裝造型加分。

▲寶格麗B.zero1系列白K金項鍊152,000元，B.zero1 Rock系列黃K金雙環鑲鑽戒指221,000元。（圖／寶格麗提供）





▲Tiffany 1837 Makers 18K金與純銀圓形袖扣141,000元，Tiffany T1 18K金寬版手環205,000元。



經典珠寶

為爸爸挑選珠寶，可從各大品牌的招牌作入門，線條感強烈的作品即使未鑲一顆鑽石或寶石，依然氣勢十足。寶格麗（BVLGARI）靈感源自羅馬圓形競技場的B.zero1系列正是強大氣場之作，項鍊與戒指款式包括全貴金屬或結合陶瓷的設計，更時髦的B.zero1 Rock系列則於中間呈現鉚釘圖案。

▲卡地亞Trinity白K金戒指，45,800元。（圖／卡地亞提供）





▲卡地亞LOVE黃K金手環附螺絲刀，204,000元。（圖／卡地亞提供）



卡地亞（Cartier）LOVE手環與Trinity三環戒也是珠寶界經典中的經典，中性的設計、俐落的線條，讓爸爸能將兒女的心意隨時戴著走；Tiffany & Co.標誌性的T1系列手環同樣展現力與美，單戴已深具分量。

▲MIKIMOTO企鵝造型純銀珍珠胸針（左）10,000元，台北101旗艦店獨家的馬造型胸針67,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

若爸爸的個性活潑，勇於挑戰時尚，MIKIMOTO各式珍珠胸針是首選，當中有兩款動物造型胸針呼應好爸爸形象，一款是盡責奶爸角色的國王企鵝純銀胸針，護著珍珠的模樣相當生動；另一款為台北101旗艦店獨賣的海馬胸針，腹部鑲嵌珍珠母貝，點出公海馬負責懷孕並產下一代，是好爸爸的代表。

▲寶格麗BVLGARI BVLGARI 系列玫瑰金縞瑪瑙袖扣，88,700元。（圖／寶格麗提供）



精緻袖扣

商務型爸爸對穿著講究，少不了吸睛的袖扣，Tiffany、寶格麗皆有從珠寶系列延伸而來的貴金屬袖扣，而書寫工具起家的萬寶龍（Montblanc）則與筆具系列主題緊密連結，或以品牌標誌六角白星為袖扣主角，最入門的精鋼款約9,000元起至十多萬元的貴金屬款均備。

▲萬寶龍匠心淬鍊系列玫瑰金袖扣（左）108,000元，著名人物系列「貓王」艾維斯普里斯萊袖扣精鋼款14,300元。



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