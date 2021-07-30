fb ig video ETtoday search mobile

亮・珠寶／老爸也要時髦一下　經典手環、企鵝胸針寵他

>

▲▼ 父親節珠寶 。（圖／公關照）

▲爸爸除了戴名錶，也可嘗試寶格麗B.zero1項鍊與戒指。（圖／寶格麗提供）
 

記者陳雅韻／台北報導

送給爸爸的父親節禮物不一定要刮鬍刀、3C用品，為他增添一些時尚味更有新鮮感，除了一只好錶外，佩戴貴金屬珠寶也有畫龍點睛的效果，對於品味更講究的商務型爸爸，一對好質感的袖扣也能為正裝造型加分。

▲▼ 父親節珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗B.zero1系列白K金項鍊152,000元，B.zero1 Rock系列黃K金雙環鑲鑽戒指221,000元。（圖／寶格麗提供）

▲▼ 父親節珠寶 。（圖／公關照）

▲Tiffany 1837 Makers 18K金與純銀圓形袖扣141,000元，Tiffany T1 18K金寬版手環205,000元。

經典珠寶
為爸爸挑選珠寶，可從各大品牌的招牌作入門，線條感強烈的作品即使未鑲一顆鑽石或寶石，依然氣勢十足。寶格麗（BVLGARI）靈感源自羅馬圓形競技場的B.zero1系列正是強大氣場之作，項鍊與戒指款式包括全貴金屬或結合陶瓷的設計，更時髦的B.zero1 Rock系列則於中間呈現鉚釘圖案。

▲▼ 父親節珠寶 。（圖／公關照）

▲卡地亞Trinity白K金戒指，45,800元。（圖／卡地亞提供）

▲▼ 父親節珠寶 。（圖／公關照）

 

▲卡地亞LOVE黃K金手環附螺絲刀，204,000元。（圖／卡地亞提供）

卡地亞（Cartier）LOVE手環與Trinity三環戒也是珠寶界經典中的經典，中性的設計、俐落的線條，讓爸爸能將兒女的心意隨時戴著走；Tiffany & Co.標誌性的T1系列手環同樣展現力與美，單戴已深具分量。

▲▼ 父親節珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 父親節珠寶 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO企鵝造型純銀珍珠胸針（左）10,000元，台北101旗艦店獨家的馬造型胸針67,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

若爸爸的個性活潑，勇於挑戰時尚，MIKIMOTO各式珍珠胸針是首選，當中有兩款動物造型胸針呼應好爸爸形象，一款是盡責奶爸角色的國王企鵝純銀胸針，護著珍珠的模樣相當生動；另一款為台北101旗艦店獨賣的海馬胸針，腹部鑲嵌珍珠母貝，點出公海馬負責懷孕並產下一代，是好爸爸的代表。

▲▼ 父親節珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗BVLGARI BVLGARI 系列玫瑰金縞瑪瑙袖扣，88,700元。（圖／寶格麗提供）

精緻袖扣
商務型爸爸對穿著講究，少不了吸睛的袖扣，Tiffany、寶格麗皆有從珠寶系列延伸而來的貴金屬袖扣，而書寫工具起家的萬寶龍（Montblanc）則與筆具系列主題緊密連結，或以品牌標誌六角白星為袖扣主角，最入門的精鋼款約9,000元起至十多萬元的貴金屬款均備。

▲▼ 父親節珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 父親節珠寶 。（圖／公關照）

▲萬寶龍匠心淬鍊系列玫瑰金袖扣（左）108,000元，著名人物系列「貓王」艾維斯普里斯萊袖扣精鋼款14,300元。

►父親節禮物免燒腦　精品筆具、包款配件出列討好老爸

►沛納海首發萬年曆奧秘藏錶背　價格極具競爭力

關鍵字：

亮珠寶, 父親節, 寶格麗, 卡地亞, Tiffany, MIKIMOTO, 萬寶龍

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

ET Fashion

推薦閱讀

摩納哥王子妃必備珠寶來台　雕金工藝了得

摩納哥王子妃必備珠寶來台　雕金工藝了得

楊謹華滑曖昧期簡訊臉紅心跳　拎寶格麗粉紅包曬恩愛

楊謹華滑曖昧期簡訊臉紅心跳　拎寶格麗粉紅包曬恩愛

沛納海首發萬年曆奧秘藏錶背　價格極具競爭力

沛納海首發萬年曆奧秘藏錶背　價格極具競爭力

孫芸芸戴眼罩搭睡袍照曝光　蔡依珊俏皮留言「美人小臉變面罩」 父親節禮物免燒腦　精品筆具、包款配件出列討好老爸 黛妃姪女「父女戀」成真　穿蕾絲白紗嫁富豪美翻 FENDI新錶藏洋蔥　「時尚老佛爺」留下的Logo圖案躍上面盤 翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉 盤點東奧亞洲男神　台灣「泳壇歐巴」、「足球界臉蛋天才」齊聚 東奧地主隊鮮肉出列！高顏值游將穿Armani帥翻　衝浪型男大曬肌肉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面