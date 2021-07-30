「恐龍迷你水槍」讓日妞瘋狂！小小一支就能玩超嗨　拍照遮臉也太Q

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@maaaay02_、@ddeko___3、felissimo.co.jp

炎炎夏日如果來一場水槍大戰清涼又消暑，也能找回消失的童心，大創（DAISO）最近就有一款「恐龍迷你水槍」在日妞之間引起風潮，選用清新的淺藍、綠色，配上呆萌的恐龍造型，讓大人看了也心動，小小一支就算不出門，在家中浴室、陽台、屋頂也都玩，還被拿來當拍照的最Q小道具。

大創（DAISO）的「恐龍迷你水槍」以低飽和柔和色彩，搭配可愛的恐龍輪廓，共推出兩種款式，一款是「暴龍造型」，選用淺綠色搭配淡黃色，暴龍不合比例的短手、超長尾巴都以Q板模樣重現，背上還有尖尖的鰭。另一款是「三角龍造型」，以淺藍色搭配薄荷綠，有做出三角龍標誌性的頭顱和角，只要壓下按鈕，水就會從恐龍嘴巴噴出來。

「恐龍迷你水槍」的可愛外型擄獲日妞的心，很多人都在IG上曬照分享，不管是大人、小孩都喜歡，因為尺寸小、噴出的水量不多，所以在家裡就可以玩，不用怕搞得溼答答。另外，水槍也被開發出新用途，拍照時除了把它握在手上，更可以拿來遮臉，要是素顏或臉太大，就用小恐龍幫你擋，直接拍出可愛的夏日美照。現在不只日本，台灣大創也有賣。

喜歡恐龍造型小物的話，日本雜貨品牌Felissimo就有一款超可愛的「恐龍手巾」，以鬆軟的毛毛材質製成，配上一個小掛勾，掛在背包上讓你隨時都能擦手，手巾上有立體的恐龍大頭、尾巴和兩個前掌，如果把手指放進前掌的位置，就能讓手巾變成玩偶，總共有四款造型，分別是綠色的暴龍、粉紅色的翼龍、黃色的棘龍以及藍色的三角龍。

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