fb ig video ETtoday search mobile

「恐龍迷你水槍」讓日妞瘋狂！小小一支就能玩超嗨　拍照遮臉也太Q

>

編輯／Emily　圖／翻攝自IG@maaaay02_、@ddeko___3、felissimo.co.jp

炎炎夏日如果來一場水槍大戰清涼又消暑，也能找回消失的童心，大創（DAISO）最近就有一款「恐龍迷你水槍」在日妞之間引起風潮，選用清新的淺藍、綠色，配上呆萌的恐龍造型，讓大人看了也心動，小小一支就算不出門，在家中浴室、陽台、屋頂也都玩，還被拿來當拍照的最Q小道具。

▲恐龍迷你水槍。（圖／翻攝自IG@ddeko___3）

大創（DAISO）的「恐龍迷你水槍」以低飽和柔和色彩，搭配可愛的恐龍輪廓，共推出兩種款式，一款是「暴龍造型」，選用淺綠色搭配淡黃色，暴龍不合比例的短手、超長尾巴都以Q板模樣重現，背上還有尖尖的鰭。另一款是「三角龍造型」，以淺藍色搭配薄荷綠，有做出三角龍標誌性的頭顱和角，只要壓下按鈕，水就會從恐龍嘴巴噴出來。

「恐龍迷你水槍」的可愛外型擄獲日妞的心，很多人都在IG上曬照分享，不管是大人、小孩都喜歡，因為尺寸小、噴出的水量不多，所以在家裡就可以玩，不用怕搞得溼答答。另外，水槍也被開發出新用途，拍照時除了把它握在手上，更可以拿來遮臉，要是素顏或臉太大，就用小恐龍幫你擋，直接拍出可愛的夏日美照。現在不只日本，台灣大創也有賣。

喜歡恐龍造型小物的話，日本雜貨品牌Felissimo就有一款超可愛的「恐龍手巾」，以鬆軟的毛毛材質製成，配上一個小掛勾，掛在背包上讓你隨時都能擦手，手巾上有立體的恐龍大頭、尾巴和兩個前掌，如果把手指放進前掌的位置，就能讓手巾變成玩偶，總共有四款造型，分別是綠色的暴龍、粉紅色的翼龍、黃色的棘龍以及藍色的三角龍。

▲恐龍迷你水槍。（圖／翻攝自IG@ddeko___3）

▲恐龍迷你水槍。（圖／翻攝自IG@ddeko___3）

▲恐龍迷你水槍。（圖／翻攝自IG@ddeko___3） 

►小小兵蓮蓬頭加上濾芯也太可愛！連洗澡都變成療癒的一件事

►超逼真「螃蟹玩偶」會脫皮！一次得到兩隻　還可以當抱枕、手提包

關鍵字：

恐龍, 水槍, 夏天, 小物, daiso, 大創, 日本

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

ET Fashion

推薦閱讀

自律正妹無痛養成「8個早晨好習慣」！每天花不到45分鐘：頭腦變清晰

自律正妹無痛養成「8個早晨好習慣」！每天花不到45分鐘：頭腦變清晰

土耳其女排197公分長腿美女爆紅！運動場外放下秀髮＋火辣穿搭超吸睛

土耳其女排197公分長腿美女爆紅！運動場外放下秀髮＋火辣穿搭超吸睛

香奈兒「油漆桶」開賣引爆排隊潮！漏夜搶5號工場系列「給媳婦、女兒」

香奈兒「油漆桶」開賣引爆排隊潮！漏夜搶5號工場系列「給媳婦、女兒」

好市多高CP值線上購物精選！Palladium帥鞋800有找、千元入手精品包 微解封優惠來了！倩碧淡斑精粹下殺53折、歐舒丹身體療程新客6折 53歲伊能靜凍齡不老靠「泡澡」！公開5招tips泡出易瘦好體質 難怪喝水也胖！網推5個「易胖體質測驗」　大拇指形狀有玄機 新「神水」登場！Kiehl’s「青春精釀露」抗老細緻、理膚寶水B5修護有感 越吵感情越甜的星座CP大公開！魚秤配互相吸引、冠軍組合說一句頂十句 「超容易焦慮」的3大星座！巨蟹愛操心、Top 1小事也糾結求完美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面