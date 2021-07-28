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打開就是美麗浮雕！香奈兒「康朋街蜜粉餅」是夏季定妝好幫手

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▲▼夏季「定妝蜜粉」盤點。（圖／品牌提供）

▲蜜粉是夏日不可或缺的重點單品。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

高溫夏季，肌膚悶在口罩中溼熱難耐，想維持完美底妝，定妝功夫尤其重要，《ET FASHION》為大家盤點夏季最新蜜粉，輕輕一刷打造透明清爽美肌。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 香奈兒康朋街蜜粉餅，2,270元。

以香奈兒女士私人寓所暨1910年開設的首間精品店為設計原型，擷取該建築的石灰岩外觀為靈感，推出限量康朋街蜜粉餅。粉盒隨附蜜粉刷，添加光折射柔焦粉體與校色粒子，賦予臉龐清新透亮質感。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲肌膚之鑰 光采蜜粉，26g，3,900元。

自然淺膚色登場，細緻的粉末能與粉底完全服貼，幫助協調膚色，實現光采透明妝感。 輕盈近乎無粉感，舒適貼合肌膚，滋潤保濕不乾燥。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲RMK透光空氣感蜜粉，8.5g，1,600元

高透光性粉末，能將光線聚集在肌膚表面上並形成反射光的效果，實現透明肌膚，即使重複疊擦也毫無粉感，夏天使用尤其適合。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲Visée 涼感濾鏡蜜粉餅，10g，410元。

添加涼感配方，遇汗或水反應後更感沁涼，在容易感到濕熱的戴口罩時期使用，一整天24小時皆可使用的護膚蜜粉，幫助遮飾肌膚紋理，打造清爽素顏美肌。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲KAI BEAUTY 柔霧持妝蜜粉餅，9g，980元。

運用白平衡校色科技，特選高穿透力的感光粉體捕捉環境光源，讓你無論身處任何光源之下，都能時刻自動校正補色，打造亮透貼底妝，持妝效果超優秀。

►瘦不下來都是因為代謝差！「5個方法」讓減重事半功倍

關鍵字：

蜜粉, 盤點, 持妝, 定妝

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