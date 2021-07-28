Jessica嘟嘴賣萌秀水晶首飾　妹妹Krystal戴更多擺高冷臉

▲Krystal佩戴施華洛世奇Curiosa 耳釘耳環（左）14,900元，還戴滿手彩色水晶戒指。（圖／翻攝vousmevoyez IG）



記者陳雅韻／台北報導

南韓女星Jessica（鄭秀妍）與Krystal（鄭秀晶）是演藝圈有名的漂亮姊妹花，兩人不僅感情好，連時尚品味都很相近，近期恰好都戴上施華洛世奇（Swarovski）色彩繽紛、份量感十足的Swarovski Collection I系列首飾，差異在於Krystal為時尚雜誌拍照擺出高冷臉，而Jessica則對著鏡子自拍，俏皮嘟著嘴賣萌。

▲Jessica擺出俏皮表情秀施華洛世奇Dulcis Cocktail戒指7,790元，Dulcis項鍊4,290元。（圖／翻攝jessica.syj IG）



施華洛世奇創意總監Giovanna Battaglia Engelber操刀的第一個Swarovski Collection I系列首飾，各個都是存在感強烈的大尺寸彩色水晶設計，包括猶如糖果般的手環、枕形切割的霸氣雞尾酒戒等。Krystal選戴耳釘耳環，雙手也戴滿雞尾酒戒並疊搭手鍊；Jessica則選擇撞色設計的Dulcis項鍊與戒指，流露甜美氣息。

▲施華洛世奇Millenia手鍊（左）16,900元，Lucent Cocktail戒指14,900元。（圖／施華洛世奇提供）



兩姊妹不僅懂得巧搭首飾，也喜愛香奈兒（CHANEL）、卡地亞（Cartier）等名錶，近期Krystal最常戴的錶款出自法國珠寶品牌Chaumet水滴狀的JOSÉPHINE AIGRETTE腕錶，優雅風格與她的簡潔穿搭很合拍。

▲Krystal經常佩戴法國珠寶品牌Chaumet的JOSÉPHINE AIGRETTE 腕錶。（圖／翻攝vousmevoyez IG）

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