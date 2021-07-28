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星巴克隱藏版「星光玻璃杯」低調現身　銀灰典藏系列開賣

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▲星巴克夏季周邊商品。（圖／業者提供）

▲星巴克夏季典藏系列周邊商品開賣。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克旗下的典藏系列一向有獨樹一格的風範，相較於品牌本身有時會散發出粉紅泡泡、年輕開朗的氣息，典藏系列總是打造出一貫優雅低調的態勢，然而低調不代表「當背景」，2021年夏天星巴克推出最新典藏週邊系列，延續去年採用中性設計，用宣告「如果你識貨就會看到我」的姿態上市。而裝水就很有FU的星光玻璃杯，也低調開賣。

去年夏天星巴克推出的典藏系列周邊商品，以沙岩質感打造出產品特色，剛剛好的奶茶色，讓男生女生拿起來，性別的比重也剛剛好，能撫慰心靈的大地氛圍，引發了不少消費者的購物慾，今年仍以大地為底，採用未經雕琢風格的「銀灰色調」，想讓使用者聯想到原石般的礦色風景。

▲星巴克夏季周邊商品。（圖／業者提供）▲星巴克夏季周邊商品。（圖／業者提供）

▲STANLEY典藏不鏽鋼杯，售價1,150元；淬典藏冷萃玻璃瓶，售價1,680元，容量710毫升。

除了採用中性的原石色調，本次新品還收錄各地咖啡原鄉的自然風光，透過簡約的線條與代表咖啡豆的圓點，表現出典藏系列一貫的極簡與高雅感，用銀灰色調為底色，再點綴亮度高的金屬色感，耀眼的金色圓點與線條，讓一個杯子說出一則故事。

當然，除了沈穩為重的典藏系列，夏天怎能錯過綠色？星巴克推出清透的薄荷綠色，搭配品牌經典深綠色，利用不同材質變化，展現各式不同輕鬆感，沉靜的霧面表面與留白通透感，水杯水瓶、便當盒與餐食盒的搭配，讓你吃飯喝水都很清涼。

▲星巴克夏季周邊商品。（圖／業者提供）

而本次周邊也有一些隱藏亮點，包括之前在別國出現的閃亮玻璃杯，也推出了類似版本的「星光熠熠玻璃杯」，即便只有裝水也有亮麗效果，折射出清涼的波紋很適合夏天，另外則是奇美博物館限定推出的「印象小禮袋提袋」，寫生手繪的質感設計，像是從漫畫拿出來一樣特別，不但很有趣，也非常適合文青一下。

▲星巴克夏季周邊商品。（圖／業者提供）▲星巴克夏季周邊商品。（圖／業者提供）

▲星光熠熠玻璃杯壺組，售價1,880元，容量壺798毫升，杯177 毫升,禮盒尺寸(29.7cmx21.6cmx13.1cm)。

▲星巴克夏季周邊商品。（圖／業者提供）▲星巴克夏季周邊商品。（圖／業者提供）

▲奇美印象小禮袋提袋，售價500元，尺寸長19.5cmx寬11.5cmx高26cm，於奇美博物館門市首賣。

而近期恆隆行代理的sodastream氣泡水機，今年則推出「明日之愛」系列限量商品，以及紀念款「明日之愛好好帶隨身水瓶」，以愛皆平等、美好光明的概念，融合彩虹意象於設計中。該系列的彩繪氣泡水機全台限量20台，以競標方式銷售，機身採用特殊的平滑霧面處理，搭配6色彩虹筆可在機身上進行創意彩繪；好好帶隨身瓶則限量於代理商官網與百貨專櫃販售。

▲SODASTREAM。（圖／業者提供）

▲SODASTREAM明日之愛系列可手繪機身。（圖／業者提供）

關鍵字：

星巴克, 玻璃杯, 典藏, 周邊

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