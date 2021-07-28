郭婞淳「親選粉色戰袍」超可愛原因曝光！　領獎換中華隊團服藏洋蔥

▲「舉重女神」郭婞淳奪金，粉色戰袍幕後設計理念曝光。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

台灣選手在奧運國際舞台上發光發熱，「舉重女神」郭婞淳穿著粉色運動服一舉摘金的畫面讓全台觀眾沸騰，而服裝背後也暗藏玄機，是由郭婞淳親自挑選的粉色系，原來粉色正是女神最愛的顏色，再透過設計師許珮賢打造多邊形漸層表現梅花意象，果真成為郭婞淳的金牌戰袍。

▲郭婞淳身穿UA粉色運動服出戰一舉奪金。（圖／路透）

郭婞淳舉起成功以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤在本屆東京奧運抱回第一面金牌，舉起了全台灣的驕傲。當時郭婞淳在場上穿著的粉色運動服，就來自與她合作多年的運動品牌Under Armour（UA） ，念舊的郭婞淳在賽後也提到：「記得2016年從里約回到台灣後，UA主動與我聯繫，雖然那時候還不太認識這個品牌（那時候UA剛進台灣）但他們誠意打動了我，沒想到默默無名的我能有機會代言運動品牌。」

▲本屆奧運大熱選手郭婞淳、陳念琴與楊勇緯都是Under Armour簽約選手 。（圖／UA提供）

看似尋常的運動服其實暗藏玄機，《ET FASHION》進一步訪問Under Armour台灣官方表示，郭婞淳的粉色戰袍主要是由品牌和設計師許珮賢討論，「顏色經過蠻多次討論的，原本有考慮藍色、紅色、粉紅色，最終婞淳選擇粉色，這是她最喜歡的顏色。」並且其中運用了漸層讓整體更為柔和，而紋路想呈現圖騰的感覺，但較為現代，於是底圖漸層的部分，就使用了多邊形的漸層來表現梅花的意象，也期待每一件戰服都有結合台灣的元素。

▲東奧代表團由盧彥勳和郭婞淳掌旗。（圖／體育署提供）

從2020東京奧運開幕式的出場服開始，到選手們在戰場上揮灑汗水奪得獎牌，服裝作為一個小小亮點展現選手們的拼搏精神，穿著中華代表團進場服，台灣選手們展現高度魅力，服裝由國際知名台灣設計師周裕穎操刀，將個人品牌JUST IN XX「越在地，越國際」的理念注入，從「鐵製梅花窗花」取得靈感，讓民眾看了很有感觸，成功打造出蘊含台灣代表性文化的制服。

▲郭婞淳與楊勇緯分別領下金、銀牌，換上台灣運動品牌VICTOR贊助的中華隊團服。（圖／達志影像／美聯社）

而「舉重女神」郭婞淳與柔道型男楊勇緯站上最終領獎台時，換上了由台灣運動品牌VICTOR贊助的中華隊團服，畫面感動全台觀眾。該服裝特別在衣著上採用三角裁片拼接，取材代表台灣美景的百岳之形，意寓中華隊登峰造極，「CHINESE TAIPEI」標準字則以點狀漸層呈現，象徵源源不絕的能量，色系則是延續中華隊經典配色藍、白、紅為設計基底，其中藍色選用沉穩的藏青，期望在動盪的時代中注入安定人心的力量，果真助力台灣選手奪獎。

▲VICTOR曾經以「世界球后」戴資穎為靈感打造運動單品 。（圖／品牌提供）

VICTOR也曾經以「世界球后」戴資穎為靈感，量身打造 CROWN COLLECTION 2021系列，運用幾何線條設計，搭配不對稱的撞色元素為服飾注入運動活力，象徵球后多變的精湛球技，讓全台民眾都能跟著一起沸騰。

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