越吵感情越甜的星座CP大公開！魚秤配互相吸引、冠軍組合說一句頂十句

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

談戀愛的過程中隨著兩人認識的時間越長，更加深對於彼此的認識。熱戀期時眼裡只看得到對方的優點，但熱戀期一過缺點一一浮現，生活中大大小小的事情都可能成為衝突點，吵架也是溝通的方式，這幾對星座情侶們反而能夠越吵越甜、感情越吵越濃，一起來看看你們上榜了嗎？

感情越吵越好的星座CP大公開

TOP3 雙魚座VS天蠍座

雙魚與天蠍，在感情中堪稱是冰與火的組合，天蠍冷峻但雙魚又極度感性，個性十分互補，大部分的時候天蠍根本不愛吵，偏偏魚座細膩又脆弱，喜歡用拌嘴吸引蠍座的注意，兩人吵著吵著只有更加注意彼此，感情也越深！

處女座VS金牛座

除了魚蠍配，處女座與金牛這對土象情人，其實也是既理性又實際的低溫組合，兩人大部分的時間都和平相處，彼此都懂得讓步，一旦有所爭吵，必定是相當重要的溝通，每吵嘴一次都更進一步了解對方，比起相敬如賓，偶爾激烈點的言語溝通感情會更好！

TOP2 獅子座VS處女座

獅子善於從大處著眼，而處女座則能一眼關注事情的重要細節，兩人不僅能在工作上成為截長補短的最佳拍檔，也能是默契十足的情侶檔，雖然處女座容易事事追根究柢，好在獅子有大器的風範，就算彼此經常有小口角，但都會是良性的互動。

雙魚座VS天秤座

雙魚和天秤的組合，基本上是標準的靈魂伴侶，彼此能在第一時間就會互相吸引，兩人氣質相似，也很容易有共同的喜好興趣，能叼叼絮絮沒完沒了的說著話，儘管生活上摩擦不少，但最終都能將小爭端化為了解，感情會在每次吵架後越來越好。

TOP1 射手座VS雙子座

射手與雙子的組合，其實也是星座配對中「話最多」的，兩人或許在一開始就會因為聊天投緣而一拍即合，但彼此認識越深，越容易為生活中各種大小事拌嘴，不過儘可放心，大而化之的射手火氣來得快去得也快，再吵吵鬧鬧也不會有隔夜仇，只有越吵越越甜！

雙子座VS水瓶座

另外雙子、水瓶這一對也可說是甜蜜吵嘴的組合，基本上瓶座理性、有主見，雙子聰明而細心，能洞見瓶子忽略的細節，兩人頻率只要對上了，就能沒完沒了的聊天，一旦吵嘴也會沒完沒了的辯證真理，不過越是爭執兩人只會欣賞彼此，感情越吵越濃！

星座碎碎唸：

綜合以上排行不難看出，12星座中雙子、處女、雙魚在感情中是「真理越辯越明」，雙子的伶牙俐齒、處女座就事論事、雙魚座柔性明理，都能讓你們在感情中由逆轉勝，最怕就是選擇冷戰放棄了解彼此的機會，因此切記，溝通是你們感情中的利器，率先打破沈默展現說話魅力，就能在感情中化險為夷囉！

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