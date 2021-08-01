蘭蔻「小黑瓶」大包裝5280元→3360元　用完「小粉刺減少」超狂

文／C編

提到蘭蔻的保養品，很多人就會馬上聯想到旗下最知名的「小黑瓶」超未來肌因賦活露，就算還沒用過也一定聽過，總是讓人殷殷企盼促銷活動中有它的身影，「Her和她」推出「LANCOME 蘭蔻超未來肌因賦活露 100ml」，原價5280元、特價3360元，真心便宜。

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▲LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露 100ml，原價5280元、特價3360元，點我購買。



蘭蔻超未來肌因賦活露，堪稱是肌膚保養新革命，運用獨家「微生態科技」，開啟肌膚微生態保養，而有超強大高效修護效果，抗老緊緻、激活年輕，成就女孩都追求的逆齡狀態。

▲很多人都希望肌膚可以保養得很好。（圖／unsplash）



獨家「微生態科技」，指的是一滴修護精華液，就具有3000萬活性粹取，能光速修護肌膚，讓妳摸得到水嫩、看得見透亮、肌膚更Q彈，充滿光澤又細緻，即便素顏出門也完全不用擔心，看起來就像上妝一樣完美。

▲肌膚透過精華越用越細緻。（圖／unsplash）



蘭蔻小黑瓶早就是品牌的明星商品，盤點網路上的評價，可以發現幾乎是一片好評，「小黑瓶真的超有感！皮膚變很好」、「極光水搭蘭蔻小黑瓶皮膚有變透亮，並且膚況很穩定不會長小粉刺」、「覺得皮膚變亮、毛孔變小、粉刺有減少」。

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「Her和她」推出「LANCOME 蘭蔻超未來肌因賦活露100ml」，原價5280元、特價3360元，等於下殺63折，超划算的價格，就能讓肌膚細緻、光滑，怎麼看都青春。