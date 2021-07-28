別針、鉚釘及尖牙絕配珍珠項鍊　MIKIMOTO聯手川久保玲耍酷

▲MIKIMOTO x COMME des GARÇONS聯名珍珠項鍊別針綴飾款，210,000元。。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

MIKIMOTO與日本知名服裝設計師川久保玲再度聯手，第二度共同推出COMME des GARÇONS聯名珠寶系列，7款新項鍊分別使用別針、鉚釘及尖牙搭配優雅珍珠，創造衝突美感，又是不分年齡世代、跨越性別的個性之作，於品牌台北101頂級珠寶旗艦店獨家展售。

▲MIKIMOTO x COMME des GARÇONS聯名珍珠項鍊別針裝飾款，171,000元。





▲MIKIMOTO x COMME des GARÇONS聯名珍珠項鍊尖牙裝飾半鍊款，101,000元。

純銀打造的別針款MIKIMOTO x COMME des GARÇONS項鍊共有3種樣式，包括單個別針結合一圈串珠、3個垂墜別針搭配半圈鍊結與半圈珍珠，以及整條串珠垂墜4個大小不同的別針款式，而彎彎的尖牙款則有珍珠串鍊與半鍊結等2種設計，尖錐款亦然，酷酷的設計顛覆大眾對珍珠的想像。

▲MIKIMOTO x COMME des GARÇONS聯名珍珠項鍊鉚釘裝飾款，199,000元。

Tiffany也以純銀鍊結與珍珠完美結合，旗下風格中性的HardWear系列運用純銀金屬鍊串起珍珠，也有更搖滾的設計，以多圈珍珠與銀鍊再搭配金屬鎖扣，各有項鍊與手鍊款式，配上簡潔或單色服裝很出色。

▲Tiffany HardWear純銀鎖扣多圈珍珠項鍊（右）99,000元，純銀鎖扣多圈珍珠手鍊65,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）



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