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掉髮人快看！專家曝5類「生髮食物」　揮別稀疏養出好髮質

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▲▼掉髮人必知5類長髮食物。（圖／翻攝ＩＧ）

▲。（圖／翻攝IG@hongsuzu）

記者／張毓容　圖／翻攝unsplash、pexels

一頭漂亮的秀髮不僅能為造型加分，某方面也代表著身體健康狀態良好，但很多現代人都有掉髮、髮量稀疏的煩惱，且還有年輕化的趨勢。德國藥劑師兼健康諮詢師Philipp就表示，除了與遺傳、年齡或體內荷爾蒙變化等原因有關，日常飲食也是很大的影響因素，他也列舉出5種能幫助長頭髮、預防掉髮的營養素和食物清單，想改善掉髮或養出好髮質的人都可以參考一下。

1.維生素D

缺乏維生素D會直接引起脫髮，有研究表明維生素D有助於頭髮毛囊的形成，也能幫助頭髮更好地生長。除了可通過適度曬太陽讓身體自行產生，也可多吃富含維生素D的食物，像是蘑菇、油性魚、動物肝臟等。

▲▼掉髮人必知5類長髮食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

2.維生素A

人體內所有細胞生長都需要維生素A，而頭髮作為人體生長最快的組織之一，尤其需要維生素A。可在飲食中適量攝取像是紅薯、南瓜、羽衣甘藍、菠菜、胡蘿蔔等β-胡蘿蔔素的蔬果，或是奶製品、蛋類、牛肉、油性魚等食物也是補充維生素A很好的來源。

3.維生素E

維生素E是很強大的抗氧化劑，能有效幫助清除體內的自由基，而自由基會破壞毛囊，影響頭髮生長，甚至使頭髮脫落。可適當補充像是葵花籽、杏仁、酪梨、菠菜、綠花椰、堅果類等富含維生素E的食物。

▲▼掉髮人必知5類長髮食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

4.維生素B7

維生素B7也被稱為生物素，有研究顯示容易掉頭髮的人體內通常會缺乏生物素，而許多食物都含有維生素B7，像是蘑菇、花生、燕麥、大豆、胡蘿蔔、核桃、豆類、蛋黃、堅果類等。

但有些因素惠影響人體對生物素的吸收，像是過度吸菸、飲酒，或有些人本身吸收狀況不良，另外，服用某些藥物也可能導致生物素無法被吸收。

▲▼掉髮人必知5類長髮食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

5.鐵

鐵對於血紅細胞很重要，血紅細胞負責氧氣輸送，而像是肌膚、頭髮、毛囊等都需要充足的氧氣，缺乏鐵不僅容易造成貧血，也可能導致掉髮。而含鐵食物包含生蠔、動物肝臟、甜菜根、南瓜籽、菠菜、豆類、腰果等，適量補充能幫助預防大量掉髮。

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