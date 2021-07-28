「三眼怪刨冰機」火箭筒造型太可愛　放點水果在家就能做好吃刨冰

文／Squid

夏天就是吃刨冰的季節，不想出去外面增加染疫的風險，那就自己在家刨冰也是很划算的選擇，南韓10X10就推出三眼怪的刨冰機，搭配火箭的外型超級可愛又繽紛，只要放上冰塊、加點水果或是餅餅乾，就可以製作出好吃的刨冰，讓人忍不住想要手作起來。

▲10X10推出超級可愛的刨冰機。（圖／10X10官網）



三眼怪的刨冰機以火箭的造型設計，旁邊搭配三眼怪的公仔，看起來可愛又充滿造型，上蓋掀開可以放入大塊的冰塊，直接手動旋轉就可以製作出綿密的刨冰，只要再加點水果，像是哈密瓜、芒果等等，就是一碗很讚的冰品。

▲三眼怪的刨冰機讓人好想擁有。（圖／10X10官網）



提到可愛的夏日單品，不只是刨冰機讓人心動，日本資生堂也推出皮卡丘造型的「安耐曬金鑽高效防曬露A 3X」，使用起來一點都不會黏膩，還可以提供SPA50+、PA++++的防曬係數，提供肌膚最完整的防曬效果。

▲資生堂的皮卡丘防曬露。（圖／品牌提供）



另外，搭配綠茶萃取複合物，可以修護因光受損的肌膚；黃花萃取複合精華，可以有效滋養延緩光老化，同時擁有高耐摩力，獨家粉末配方 滑順易延展，加上溫熱傳導，耐光耐熱，極致服貼，超防水，休閒戲水不脫落，全天長效防護。

▲連背面都有尾巴超可愛。（圖／品牌提供）



►47歲金瑞亨拍攝美妝畫報 臉上零細紋、超緊緻肌膚讓人好羨慕



►髮量瞬間Double成長的魚骨辮髮型！不會編三股辮也能輕鬆完成



►Jessica完美膚質靠這顆氣墊粉餅 開架價格粉絲也買得起！